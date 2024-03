La actriz Yiddá Eslava hizo mea culpa y recurrió a sus redes sociales para disculparse públicamente con Priscila Mateo, reportera de “Magaly TV, la firme”, por sus recientes declaraciones a la prensa en contra de ella y su expareja Julián Zucchi.

A través de su cuenta de Instagram, Eslava aprovechó para aclarar que será la última vez que hable sobre el tema, pero no sin antes disculparse con la reportera de Magaly Medina por haber iniciado una ola de críticas en contra de Priscila Mateo.

“Yo había decidido no hablar más del tema, pero me quedaba algo pendiente para cerrar esta etapa. Haciendo un mea culpa y tomando en cuenta que soy la primera en fomentar la lucha en contra del maltrato por redes sociales, especialmente de mujer a mujer, que cada vez es más fuerte. Siento que es correcto y dada que esta situación se dio en forma pública, lo que corresponde es disculparme públicamente con Priscila Mateo”, expresó.

Asimismo, Yiddá Eslava aseguró que ella nunca dijo que Priscila Mateo se había metido en su relación con Julián Zucchi, pero aseguró que se malinterpretaron sus declaraciones, ya que a veces no se expresa bien.

“A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto, lo declare varias veces. Debo aceptar que a veces no se me entiende o me expreso mal y por ello debo asumir mis equivocaciones y malentendidos”, señaló.

“Por eso nuevamente te pido perdón Priscila a ti y a tu familia con total sinceridad desde el fondo de mi corazón por cualquier comentario que haya dicho y se hayan sentido dañadas, perdón de verdad”, agregó Eslava.

Piero Arenas y Rosángela Espinoza se encontraban a punto de iniciar un baile para las redes sociales cuando de pronto el guerreró sorprendió a la 'chica selfie' con un beso, automáticamente los internautas pedían que se oficialice supuesta relación. (Video: Rosángela Espinoza)