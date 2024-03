Julián Zucchi ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde contó detalles de su separación de Yiddá Eslava. En la conversación, el argentino aclaró que no le fue infiel a la madre de sus hijos y aseguró que se sintió incómodo cuando se enteró de la nueva relación de Yiddá.

Según explicó a Rodrigo González y Gigi Mitre, él se fue a Argentina para pensar luego de separarse de Yiddá. En dicho país se encuentra con una amiga y va a su casa para conversar, hecho que fue asumido como una infidelidad por Yiddá.

“Me voy a Buenos Aires a ver qué voy a hacer de mi vida, me fui a Argentina a pensar. Voy a la casa de una amiga... ingresé a la casa de mi amiga a tomar unos vinos, nada más y ella, mi único error es que yo le dije que había ido a un bar en Palermo y en lugar yo me había ido a la casa de esta chica”, contó Julián Zucchi.

Asimismo, Julián Zucchi admitió que se sintió afectado al enterarse que Yiddá Eslava había iniciado una nueva relación con el fotógrafo Ángel Fernández, con quien confirmó un romance a pocos meses de anunciar su separación.

“El que vivía en Cusco se viene a vivir a Lima, frente a la casa donde yo vivo, entra a mi estudio de grabación que compartimos con Yiddá, a trabajar ahí... a las 2, 3 semanas de conocerlo... yo no coincidía con él... después que ella anuncia su relación con Ángel, sentí un dolor, no me sentí, no era cómodo, le pedí que no me hable de él”, aclaró.

