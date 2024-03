Así respondió Magaly Medina a Janet Barboza tras tildarla de “alcahueta”

Luego que se emitiera el ampay en un programa de espectáculo de Julián Zucchi besando a las afueras de una discoteca a una joven llamada Priscila Mateo, quien trabaja en ‘Magaly TV La Firme’, varios salieron a opinar al respecto. Una de ellas fue Janet Barboza que tildó de “alcahueta” a Magaly Medina por supuestamente cubrir dicha relación entre el argentino y la periodista.

¿QUÉ LE DIJO MAGALY MEDINA A JANET BARBOZA TRAS SUS DECLARACIONES?

Janet Barboza tomó unos minutos de su programa ‘América Hoy’ para opinar sobre el reciente ampay que mostró el espacio televisivo que conduce Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre. La presentadora de televisión no dudo en enviar una indirecta a Magaly Medina por intentar ocultar la relación que tiene su trabajadora con Julian Zucchi llamándola “alcahueta”.

“Yo creo que la jefa de esa reportera tiene que haber sabido. Ella aduce que nosotros siempre sabemos lo que hacen los compañeros, entonces yo deduzco que la jefa de esa reportera también sabía lo que hacía en su vida privada. Es que si nos dice a nosotros: ‘Ustedes saben ‘, yo deduzco también, con lógica y justicia, que la jefa también sabía, ¿no?”, dijo Janet Barboza.

Asimismo, en declaraciones para el diario Correo, la popular ‘Rulitos’ atacó nuevamente a la figura de ATV’: “A mí parecer la mezquina ya lo sabía. Cuando se trata de su programa, es más que evidente que va a tratar de tapar lo más que pueda, así como ella expone a todos los infieles del Perú, raja de todos los infieles del Perú, pero, digamos que en casa propia no se mira la paja que tienen. Cuando se trata de comentar y rajar del elenco de otros programas, todos son alcahuetas, o son otro, acá ella que no está tocando el tema, pues estaría alcahueteando”.

Ante las críticas de Janet Barboza, Magaly Medina no dudo en responderle y mencionar que no trabajaría con “rompehogares” y mucho menos llamaría amigo a un “infiel serial” por lo que no se sintió aludida con tales comentarios. “Como en todas familias televisivas se cuecen habas, en absolutamente todas, si yo les contara todo lo que he tenido al interior de Magaly TV que resolver. Felizmente, no tengo en mi equipo a un infiel serial, a una infiel serial. No tengo ninguna reportera que se dedique a la prosittución, no tengo a ninguna reportera que se haya metido en un matrimonio ajeno, no tengo a ninguna rompehogares. De ser así, no trabajaría conmigo. Yo no me pondría al costado ni sentarme en la misma mesa de una rompehogares, menos llamaría amigo a un infiel serial. ¡Porque para alcahuetas, otras!”, sostuvo la ‘Urraca en su programa.

¿QUIÉN ES PRISCILA MATEO?

Según con información que brindó el programa ‘Amor y fuego’, que conduce Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre, la profesional es Priscila Mateo, quien por ahora trabaja como reportera en ‘Magaly TV, la firme’. Ella se desarrolló profesionalmente en la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con una gran experiencia en el rubro del espectáculo nacional trabajando en diferentes importantes medios.

“He tenido el privilegio de trabajar en los medios escritos y televisivos más importantes de mi país (Perú). En este momento, estoy enfocada en seguir creciendo profesionalmente. Me gustaría explorar nuevas oportunidades en el mundo corporativo y ampliar mi visión en una red global”, escribió Priscila Mateo en su cuenta profesional de LinkedIn.