5/11

Jamie Dornan como Christian Grey en "Fifty Shades of Grey" (2015) - El actor irlandés alcanzó un mayor reconocimiento cuando protagonizó esta serie de películas, pero en repetidas ocasiones ha criticado al personaje que interpretó ("No sería el tipo de persona con el que me llevaría"), así como sus prácticas de sadomasoquismo ("No es lo que me gusta"). "No pienso que alguna vez actuaré otro personaje más alejado de como soy", dijo el actor en el podcast Out to Lunch. (Foto: Universal Pictures)