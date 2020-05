“Game of Thrones” dio un cierre a sus ocho temporadas en la televisión el 19 de mayo de 2019 con un episodio final que dividió las opiniones de sus seguidores. Tras cumplirse un año desde este final, dos preguntas sobre el universo de la serie siguen sin respuesta: ¿qué pasó con los libros y la serie de precuelas?

La serie de HBO no fue el final de “Game of Thrones” realmente. Los fanáticos de la serie de libros de George R.R. Martin “Canción de hielo y fuego”, en la que se basó el programa de televisión, han estado esperando con ansias el sexto libro de la saga “Los vientos de invierno”.

El lento progreso de Martin en el libro se ha convertido en un tema de conversación entre fanáticos y no fanáticos por igual, quienes se preguntan si los dos libros restantes de la serie se publicarán algún día. Como se recuerda, Martin también prometió una séptima y última entrega “A Dream of Spring”.

El primer libro de la serie “Game of Thrones” llegó a las estanterías en 1996; mientras que el quinto y más reciente libro publicado “A Dance with Dragons” debutó en julio de 2011.

El año pasado, la editorial de George R.R. Martin, Bantam Books, solo pudo compartir la siguiente declaración sobre “Los vientos de invierno”: “George R. R. Martin está trabajando duro escribiendo ‘The Winds of Winter’. No tenemos una fecha de publicación para el próximo libro de su serie, pero cuando lo tengamos, el mundo lo sabrá”.

“Estoy presionando para lograrlo, y hay otro más allá de eso”, dijo el autor en su momento. “He dejado de predecir cuándo terminarán (el libro), porque cada vez que lo hago, entonces no está terminado y todos se enojan conmigo. Así que he aprendido a no decir nada al respecto”.

Las posibles precuelas para HBO también han tenido un tiempo difícil de creación y producción. Inicialmente, HBO comenzó con cinco proyectos en desarrollo, algunos con Martin y otros no. Incluso, trascendió un piloto ambientado miles de años antes de que se filmara “Game of Thrones” protagonizado por Naomi Watts, pero fue rápidamente desechado por HBO.

En cambio, en octubre pasado, HBO puso en marcha “House of the Dragon”, basada en el libro de George R.R. Martin “Fire & Blood”. Este spin-off se centra en los Targaryens y se desarrolla 300 años antes de los eventos de la serie, que contó con uno de los descendientes más famosos de la familia, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Martin co-creó “House of the Dragon” con el guionista Ryan Condal. Ambos son productores ejecutivos junto con el director de “Game of Thrones”, Miguel Sapochnik, quien dirigirá algunos episodios del nuevo programa.

Aunque este spin-off ha recibido luz verde, es probable que los espectadores tengan que esperar mucho tiempo para su estreno. De hecho, el jefe de HBO Entertainment, Casey Bloys, le dijo a USA Today en enero pasado que probablemente pasarían dos años antes del estreno de la serie.

“Mi sospecha es que estará en el aire en algún momento del 2022”, dijo Bloys en aquella entrevista. “Están comenzando a escribirla y, obviamente, será una gran producción para poner en marcha. Estamos trabajando en la logística, en cómo se verá y todo eso”.

Estas declaraciones fueron antes de que la pandemia de coronavirus cerrara la mayor parte de la producción en Hollywood, retrasando películas, programas de televisión, álbumes y giras de conciertos.