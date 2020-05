Un año ha pasado desde que se emitió el final de “Game of Thrones” por las pantallas de HBO. El último episodio y el que daría cierre a una historia que cautivó a muchos no fue el esperado y, aunque hubo un sector de seguidores que quedaron satisfechos, la mayoría de los fanáticos criticó el final de la serie. Ante esto y con el tiempo como compañero de las ideas, Carice van Houten se refirió al respecto.

Recordada por interpretar a la sacerdotisa roja Melisandre, Carice van Houten compartió la decepción por la forma en que los fanáticos respondieron al final del programa el año pasado. “El hecho de que algunas personas estuvieran tan decepcionadas es porque todo antes era tan bueno”, comenzó la actriz neerlandesa en una entrevista con Insider.

“Entonces, se siente un poco de desagradecimiento. Lo has pasado muy bien y luego te decepcionas porque no sale exactamente como lo esperabas (...). Por supuesto que íbamos a tener todo tipo de críticas y solo pensé que era una señal de lo bueno que era el programa”, continuó.

La actriz también comentó sobre la petición que fue dirigida a los escritores de “Game of Thrones”, exigiendo una nueva temporada final “que tenga sentido”. “Eso está más allá del fandom. Eso es extremismo. Eso da miedo”, dijo al respecto. “Conociendo a los escritores y sabiendo cuán geniales son, no se lo merecen”.

Acerca del comportamiento de este grupo de aficionados, Carice van Houten confesó que no se deja llevar por las críticas. “La gente a veces lo lleva demasiado lejos y se vuelve demasiado personal, pero no puedo tomarlo en serio. Siempre me sorprende cómo la gente puede ir detrás de su computadora y simplemente escribir ‘muérete, idiota, muérete’”, señaló.

Por el momento, George R. R. Martin está trabajando en el sexto libro “Vientos de Invierno” (“The Winds of Winter”).

