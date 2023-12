El actor Jonathan Majors fue separado de Marvel Studios tras ser declarado culpable de dos de los cuatro cargos que enfrentó tras ser denunciado por haber agredido a Grace Jabbari, su expareja. Una fuente cercana al referido estudio confirmó la decisión a Variety.

Un jurado de nueve personas halló al actor responsable de agresión y acoso en relación con el incidente que estalló el 25 de marzo pasado.

En el veredicto, Majors también fue declarado inocente de un cargo de agresión intencional en tercer grado y un cargo de acoso agravado en segundo grado.

Majors, de 34 años y protagonista de ´Creed III´ y ´Ant-Man and the Wasp: Quantumania´, estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer tras una llamada a la policía por una disputa doméstica el 25 de marzo, por la que fue detenido y después puesto en libertad.

El actor, que hoy vestía un traje gris, no reaccionó visiblemente al veredicto, aparte de entrecerrar ligeramente los ojos y arrugar la frente, según The New York Times.

Durante el proceso de dos semanas, el actor no testificó. Pero sí lo hizo su ahora exnovia, Grace Jabbari, quien describió en detalle el altercado que dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

Con este veredicto la carrera cinematográfica de Majors se complica. En los últimos meses, el actor ha perdido contratos de publicidad y gestión de proyectos.

Con información de agencia EFE