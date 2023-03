El último sábado 25 de marzo, el actor Jonathan Majors fue detenido por la polícía en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Los cargos que se le imputan al antagonista de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” de Marvel Studios son agresión y acoso contra una mujer no identificada.

Según la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, citados por Variety, la denuncia contra el actor fue por golpearla “en la cara con la mano abierta, causándole un dolor considerable y una laceración detrás de la oreja”. Asimismo, la denunciante afirmó que Majors puso “su mano en su cuello, causándole hematomas y un dolor considerable” que habrían sido el resultado de una presunta “disputa doméstica”.

Los cargos que enfrenta Jonathan Majors son agresión en tercer grado y acoso agravado en segundo grado. Además, se conoció que un juez liberó al actor bajo su propia responsabilidad y le otorgó una orden de protección a la denunciante.

Por su parte, la defensa de Majors afirmó que su cliente “es completamente inocente y es probable que sea víctima de un altercado con una mujer que conoce”. En tanto, otra de sus abogadas agregó que están reuniendo “reuniendo rápidamente y presentando pruebas al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos se retiren de manera inminente”.

Mientras se resuelve la situación legal del famoso actor, aquí hacemos un repaso por los proyectos (tanto series como películas) que podrían verse afectadas ante las denuncias contra Jonathan Majors.

“Loki 2″

El debut del famoso actor en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) se dio con el personaje de Kang en el último episodio de la primera temporada de la serie “Loki”, protagonizada por Tom Hiddleston. Es así que, después de la buena aceptación por parte del público, la producción del programa confirmó que la serie estrenará su segunda entrega a mediados de este 2023. Por ello, el papel de Jonathan Majors -como Victor Timely, una nueva variante de Kang- podría verse en riesgo.

(Foto: Marvel Studios)

“Vengadores: La Dinastía de Kang”

Marvel Studios anunció que la primera de las dos próximas películas de Avengers (Vengadores en español) está prevista para mayo del año 2025 y tendrá como protagonista a Majors como Kang, el conquistador.

(Foto: Marvel Studios)

“Avengers: Secret Wars”

Aún no se conoce en qué consistirá su participación en la próxima película de Marvel, pero se espera que aparezca en el filme programado para 2026. En ese sentido, habrá que esperar una comunicación oficial por parte de Marvel para saber el destino de Jonathan Majors en el UCM.

“Magazine Dreams”

En enero de este 2023, se llevó a cabo el Festival de Sundance donde se estrenó “Magazine Dreams”, dirigida por Elijah Bynum. El actor Jonathan Majors da vida a Killian Maddox, un aspirante a culturista que lucha por encontrar una conexión humana en su exploración de la celebridad y la violencia. Esta película, que tuvo una buena recepción del público en dicho festival, es uno de los lanzamientos más esperados del año, pero la reciente denuncia contra el protagonista podría atrasar el estreno que está previsto para diciembre.

(Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“The Man in My Basement”

La película protagonizada por Jonathan Majors y Willem Dafoe (con los personajes de Charles Blakely y Anniston Bennet, respectivamente) empezó su producción a inicios de este 2023. Dirigida por Nadia Latif, aún no se conoce cuándo llegaría “The Man in My Basement” a cines.

“Da Understudy”

Hasta el momento, Jonathan Majors es el único integrante confirmado del elenco de “Da Understudy”. Además de actuar, cumplirá el rol de productor para la cinta de Amazon Studios y Westbrook Studios.

“48 Hours in Vegas”

El actor daría vida a Dennis Rodman, una exestrella y leyenda de la NBA, en la próxima película que aún no ha anunciado a su director. No se conocen mayores detalles.

(Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

De esta manera, el futuro en el mundo de la actuación para Jonathan Majors dependerá, principalmente, del curso de la denuncia presentada el último fin de semana en su contra.

