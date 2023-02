La última película de la trilogía del “Hombre hormiga”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, ha sido estrenada en todas las salas de cines del mundo y no ha sido muy bien recibida por parte de los críticos y fans y, ante esto, el director de la cinta, Peyton Reed, decidió responder.

Con un enigmático debut de 68% en la página web Rotten Tomatoes, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se ha colocado como una de las cintas peor calificadas en la historia de Marvel Studios; sin embargo, los fans le dieron una mejor puntuación.

Peyton Reed, director de la cinta, se siente conforme con su trabajo realizado en la misma, revelando que no le importa si a la gente no le gusta la película ya que, al fin y al cabo, es un trabajo que él realizó y que a él le gustó.

“Si a la gente le gusta y lo celebra, es maravilloso. Si no les gusta y no es lo que esperaban, no me importa”, acotó Reed a Europa Press en sus declaraciones sobre lo que dicen del largometraje en todas las redes sociales y medios especializados.

La consulta para Reed se basó en la posibilidad de que Marvel Studios esté saturado de películas y que por eso han bajado su calidad, pero el cineasta respondió que su “preocupación siempre es hacer algo que suponga una gran experiencia cinematográfica”, confirmando que lo mejor que podemos hacer para disfrutar “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” es ir a verla a una pantalla gigante o, en el mejor de los casos, IMAX.

Fan de Marvel Studios

Reed no solamente es un fiel seguidor de películas de ciencia ficción como Star Wars, sino que también lo es de Marvel Studios y es que, a diferencia de otros directores que critican la realización del MCU como Martin Scorsese, Reed es muy fan.

“Cuando era niño yo también era muy apasionado de ‘El planeta de los simios’, ‘Star Wars’ y esas cosas de mi generación. Así que entiendo esa mentalidad de los fans”, finalizó el director.

Tráiler oficial de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

