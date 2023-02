Con el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, aparecen los fans de Marvel Studios acostumbrados a quedarse después de los créditos para ver algunas de las escenas que conectan las películas del MCU por lo que aquí te contaremos cuántas de estas aparecen en la nueva cinta del “Hombre hormiga”.

La película, dirigida por Peyton Reed, marca la trilogía de “Ant-Man” en su camino en el Universo Cinematográfico de Marvel, haciéndolo otro de los superhéroes que consigue cerrar su trilogía con éxito.

¿Cuántas post créditos hay?

Solo te podemos decir que hay dos escenas post créditos. Una de estas aparece tras el reel principal de Marvel presentando a los actores, directores y productores y la otra sale después de todos los créditos y no te las puedes perder, marcarán el camino de todo el MCU.

Sinopsis de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

Scott Lang, Hope Van Dyne, Cassie Lang, Hank Pym y Janet Van Dyne se ven envueltos en un problema de proporciones cuánticas cuando son atraídos al reino más minúsculo a fin de descubrir que hay un universo bajo su propio universo que es un espacio fuera el tiempo y que les permite viajas entre dimensiones y universos.

Kang el conquistador se hace presente y se nos revelará como una amenaza tan grande que podría destruir a todo el MCU. Si quieres saber más, no te pierdas “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” solo en cines a partir del 15 de febrero.

Actores principales de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

Paul Rudd

Evangeline Lilly

Michael Douglas

Michelle Pfieffer

Kathryn Newton

Tráiler oficial de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

