Tras anunciar que continuará con la conducción de su espacio en ATV pese a tener coronavirus, Magaly Medina generó algunas reacciones adversas, incluso fue acusada de exponer al peligro a sus trabajadores. El jueves último por recomendación del médico decidió guardar reposo y poner una pausa a la transmisión de su programa.

“Es cierto que hubo muchísimas críticas, pero siempre las va a haber. Cuando se trata de mi personaje polémico en televisión, siempre va a haber esto… Cuando la gente me decía: ‘salte de la televisión’, me ha valido tres pepinos. Hago este programa porque me divierte hacerlo”, manifestó la presentadora.

Esta no es la primera vez que la periodista de espectáculos se encuentra en el ojo de la tormenta. Desde que apareció en TV su carrera ha estado marcada por la controversia y momentos álgidos. A continuación recordamos algunos casos :

“FUEGO CRUZADO”

Magaly Medina era ya una conocida periodista de espectáculos, cuando en abril de 1991 fue invitada a participar del panel de personalidades que se encargarían de entrevistar a Augusto Ferrando, uno de los rostros emblemáticos de la televisión nacional por su “Trampolín a la fama”. Junto a la lingüista Martha Hildebrandt, Medina fue una de las más duras con el animador y lo acusó de hacer de la humillación a la gente un espectáculo. Este hecho significaría un primer paso para Magaly Medina en su carrera televisiva.

EL NACIMIENTO DEL ‘AMPAY’

ATV la llevaría oficialmente a la televisión como conductora del bloque de espectáculos de su noticiario matutino. La secuencia tuvo tan buena acogida que, en 1997, los directivos decidieron darle un programa los días sábados. Este espacio llevaría el nombre de “Pese a quien le pese” y consistía en entrevistas a personalidades de la farándula. Como esta nueva apuesta también contó con altos índices de audiencia, Magaly pasó a los días y horarios estelares: de lunes a viernes a las 9 p.m.. En 1998, Medina se mudó a Frecuencia Latina (actualmente Latina) por una oferta más atractiva. Allí, ya bajo el nombre de “Magaly TeVe”, Magaly Medina lanzaría sus primeros y más comentados ‘ampays', palabra que, dicho sea de paso, rescató del baúl de los recuerdos. Este sería el inicio de un estilo que hasta ahora sigue vigente en nuestra televisión: la del “paparazzi”.

EL CASO PROSTIVEDETTES

El 1 de febrero del año 2000, Medina protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera y de la televisión peruana en general. Presentándolo como un “informe especial”, salió al aire un reportaje sobre dos conocidas vedettes, Yesabella y Mónica Adaro, que se dedicaban, según la nota, a la prostitución. El equipo de “Magaly TeVe” contrató a un amigo de Ney Guerrero para que conecte con las mencionadas bailarinas y registre el encuentro sexual en un video. Esta filmación salió al aire, generando altísimos picos de ráting, así como más de una crítica a la conductora y el programa. El caso llegó al Poder Judicial, que le dio la razón una de las bailarinas por invasión a la privacidad mas no por ejercicio del meretricio. Tras ello, el programa inició una primera etapa de autorregulación en su contenido.





DISCUSIÓN EN VIVO CON ANDREA MONTENEGRO

El 17 de marzo del 2003, Andrea Montenegro visitó el set de Magaly Medina para conversar sobre sus primeros pasos en la televisión colombiana. En un momento dado de la entrevista, la periodista le preguntó por los muchos escándalos que había protagonizado fuera de las pantallas y por su participación en la polémica obra “Baño de mujeres”. Andrea Montenegro se ofuscó con la pregunta y con su insistencia y le dijo que no estaba en la obligación de responderle el porqué hacía tal o cuál cosa. Ambas perdieron los papeles. Medina le pidió que se retiré de su set y Montenegro lo hizo en pleno programa en vivo. La escena se convirtió en uno de los momentos clásicos en la historia de Medina en la televisión y también en la carrera de Montenegro. En el 2011 se llegó a hablar de un posible reencuentro entre ambas, pero este nunca se dio.

CASO PAOLO GUERRERO

Sería en el año 2008 que Magaly Medina protagonizaría el momento que, probablemente, más recuerdan sus seguidores. Tras recibir una carta notarial del futbolista Paolo Guerrero, que exigía se rectifique la información publicada en la revista “Magaly TeVe” (donde se aseguraba que se escapó de una concentración por una salida nocturna con la modelo Fiorella Chirichigno), Medina rompió en pleno programa la carta enviada y dijo que no se disculparía. Lo que parecía un demostración más del estilo irreverente de Magaly, se convertiría luego en uno de los puntos en contra suya frente a la Justicia: el 16 de octubre de 2008 fue condenada a 5 meses de pena privativa de la libertad junto a su productor Ney Guerrero.

EL REGRESO Y LA RECTIFICACIÓN

El 31 de diciembre de ese mismo año, Magaly Medina recuperaría su libertad y al día siguiente conduciría su primer programa tras pasar 80 días en prisión. Además de contar cómo pasó ese oscuro episodio de su vida, anunció que volvería a la televisión tras un breve y necesario receso. En marzo del 2009 retomaría esa anunciada nueva temporada y allí, por orden judicial, leería una rectificación sobre el caso Paolo Guerrero.





CONDECORACIÓN EN EL CONGRESO

Al poco tiempo, la Congresista de la República, Karina Beteta del Partido UPP, condecoraría a Magaly Medina como un reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer. Más allá de los cuestionamientos, también fueron condecoradas en esta ceremonia que se realizó en el auditorio Raúl Porras Barnechea personajes como la cantante de música vernacular, Dina Páucar; la empresaria de productos naturales Santa Natura, Janet Enmanuel; la jueza del Segundo Juzgado de Huánuco, Rocío Fernández y la presidenta de la Asociación de las familias víctimas del terrorismo, Mercedes Carrasco.

UN SALTO A LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA

En setiembre del 2009, tras la difusión en “Magaly TeVe” de un “ampay” a Javier Carmona y Mónica Hoyos, el programa español “Tal cual”, de Antena 3, inició una discusión a la distancia con Medina. Isabel Rábago, una de las integrantes de este programa, llegaría al Perú a los pocos días para el esperado cara a cara con Magaly. Esta fue una de las primeras apariciones de Medina en el exterior, quien ya para ese entonces había internacionalizado su revista, consiguiendo su publicación en los Estados Unidos.

HOLA, GISELA VALCÁRCEL

Pero el encuentro más anunciado y dilatado en la carrera de Medina ha sido el que la pondría cara a cara en un programa de televisión con Gisela Valcárcel. Tras una larga enemistad (iniciada por los comentarios y noticias propaladas en “Magaly TeVe”, las dos conductoras más famosas de la televisión peruana tuvieron un primer acercamiento en agosto del 2008. Para el debut de Amor, Amor, Amor, la producción del programa puso en contacto telefónico a ambas figuras, causando el asombro de Medina, que era la única que no sabía del enlace.

DESPEDIDA

El 21 de diciembre del 2012, sin mayor anuncio que un mensaje publicado horas antes en su cuenta de Twitter, Magaly Medina anunció el final definitivo del programa que condujo por quince años consecutivos. En medio del llanto, Medina explicó que era hora de cerrar una etapa y prepararse para cosas nuevas.

Actualmente, la periodista conduce “Magaly TV, la firme” en ATV, espacio que tiene en la producción a Patrick Llanos.