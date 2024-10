La serie “Al fondo hay sitio” vivió un emotivo momento en su último episodio con la reaparición de ‘Macarena Montalbán’, personaje interpretado por María Grazia Gamarra. En su regreso, la popular ‘Maca’ llegó vestida como payasita y tuvo una sincera conversación con su mejor amigo Joel Gonzáles, a quien le confesó que se divorció de Mike Miller.

Si bien al inicio todo era alegría porque los mejores amigos se reencontraron, la trama se tornó un poco melancólica cuando Macarena le confesó a su amigo que su matrimonio con Mike no fue lo que esperaba, así que se divorció.

“Las cosas no salieron como esperaba. Estábamos muy felices juntos, de convivir, pero el amor se extinguió y aunque nos casamos con mucha ilusión, tal vez no lo hicimos con el suficiente amor”, dijo Macarena.

“Mike es un hombre increíble, honesto, trabajador, es buena persona, pero en la última etapa de nuestra relación nos tratamos más como amigos y no como una pareja”, agregó la hermana de Diego Montalbán.

Al escuchar su historia, el hijo de ‘Charito’ le preguntó si habían pensado en darse una nueva oportunidad. “El amor no se repara. El amor se cura solo dentro de uno mismo y por eso entré a trabajar al hospital para darle alegría a la gente. Ahora ya no lloro de pena”, aclaró.

Finalmente, para consolar a su amiga, Joel Gonzáles, personaje interpretado por Erick Elera, no dudó en darle palabras de aliento a ‘Maca’. “Tu energía sanadora, tu alegría a mí me sanó, o sea, me hiciste el milagro. Eres la mejor doctora payasa del mundo”, dijo.

María Grazia Gamarra se pronuncia tras su regreso como Macarena en ‘AFHS’: “Soy feliz”. VIDEO: América