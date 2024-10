“¿Cómo me ves? ¿Me ves bastante bien? Porque creo que ya estoy lista para el alta, me siento regia”, dice Vicky (Griselda Siciliani), con total seguridad. Pero su terapeuta, le responde: “Vamos a añadir una sesión más. Vendrás dos veces por semana”. Este ingenioso y divertido diálogo, que forma parte del avance de la segunda temporada de “Envidiosa”, captura a la perfección el espíritu de la serie: una combinación de humor afilado y reflexiones profundas que ha logrado conectar con el público, convirtiéndola en uno de los éxitos más destacados de Kapow.

Bajo la dirección de Gabriel Medina y con el guion de Carolina Aguirre, la serie argentina de 12 capítulos se estrenó en Netflix el 18 de septiembre. En su primera semana, alcanzó más de 2.3 millones de reproducciones y se posicionó en el TOP 10 de varios países de Latinoamérica, incluido Perú.

“Envidiosa” aborda temas reflexivos, como la presión social sobre las mujeres para casarse, tener hijos y formar una familia a cierta edad, así como el impacto de las experiencias pasadas en las decisiones actuales.

Actúan, Griselda Siciliani, quien interpreta a Vicky, una mujer intensa y egocéntrica; Esteban Lamothe es Matías, su vecino y eventual interés amoroso, mientras que Benjamín Vicuña da vida a un manipulador jefe que revive los traumas de abandono de la protagonista. El elenco se completa con Lorena Vega, su terapeuta, y las amigas de Vicky: Pilar Gamboa, Marina Bellati y Bárbara Lombardo.

América TV detrás de este éxito

Fernando Muñiz, gerente general de América Televisión, empresa peruana que posee el 51% de Kapow, celebró el éxito de la serie como un paso clave en la estrategia de posicionamiento de la compañía. Netflix anunció que la segunda temporada llegará en el verano del 2025.

“La verdad, no me sorprende (el óptimo resultado). El equipo de Kapow ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para producir contenidos de primer nivel. Ya lo vimos este año con el éxito de ‘Felices los 6′ en HBO Max, así que ' Envidiosa’ no podía ser la excepción”, afirma Muñiz, resaltando la confianza que tiene en la solidez creativa de la productora.

Fernando Muñiz, gerente general de América TV. (Foto: América TV)

Asimismo, atribuye el logro de “Envidiosa” a una combinación esencial: una narrativa poderosa y una producción de alta calidad. Para él, el éxito de esta comedia romántica, que sigue la vida de Vicky, una mujer de 40 años que se siente perdida al ver cómo su sueño de casarse y tener hijos se aleja, radica en contar una historia con la que el público pueda identificarse profundamente. Ella se enfrenta a la frustración de ver a su círculo cercano alcanzar lo que hasta el momento ella no ha logrado.

“Las historias deben estar bien contadas para resonar con la audiencia, sino simplemente no tienen sentido”, explica. “Pero contar una buena historia no es suficiente. También es fundamental que la producción mantenga altos estándares de calidad. Por muy atractiva que sea la trama, si la calidad técnica es mala, la audiencia no la verá”, asiente.

Escena de la serie "Envidiosas". (Foto: Netflix)

Muñiz también subraya lo crucial de que un producto tenga éxito desde su primera entrega, especialmente en un mercado tan competitivo como el audiovisual, donde ganar credibilidad resulta esencial.

“Todos estamos en esa lucha por obtener credibilidad, y la estamos logrando con productos que se están posicionando bien a nivel global, como ‘Envidiosa’. Este éxito no solo fortalece nuestra reputación, también nos abre las puertas para hacer más cosas a nivel internacional y nos impulsa a seguir expandiéndonos”, asiente.

Al fondo hay sitio

En su estrategia de crecimiento, el alto directivo de América Televisión contempla la posibilidad de expandir “Al fondo hay sitio” a nuevos formatos. Además, resalta uno de los proyectos más ambiciosos de la cadena: el lanzamiento de América Internacional, su primer canal de streaming con contenido original, que busca llevar producciones nacionales a audiencias internacionales.

“Cuando este canal alcance su madurez, creemos que será posible pensar en una versión especial de ‘Al fondo hay sitio’ para streaming. No lo descartamos”, comenta con entusiasmo. “Hemos demostrado nuestra fuerza en Perú, pero ahora el reto es llevar este liderazgo más allá, haciendo cosas nuevas y diferentes que destaquen a nivel internacional. Queremos que se convierta en un referente mundial en la industria audiovisual”, subraya.