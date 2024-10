En nuestro país, “Al fondo hay sitio” se ha convertido en una de las series más populares durante muchos años, donde sus personajes, con su carisma y situaciones cómicas, han sabido ganarse el cariño del público que cada noche los sintoniza a través de la señal de América TV. De esta manera, tras conquistar a los seguidores durante 76 capítulos, Virna Flores, quien interpretó a Lorena, se despidió de su personaje muy conmovida por el cariño recibido durante estos meses y compartió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje.

Vale precisar que, AFHS es una serie de televisión peruana que se lanzó por primera vez en 2009. Esta producción trata sobre dos familias de clases económicas muy diferentes que viven en el mismo barrio. Los Gonzales, una familia de clase baja, y los Maldini, una familia adinerada. La serie combina comedia y drama, abordando temas como la lucha de clases, las relaciones familiares y las dinámicas sociales en Lima. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ VIRNA FLORES QUEDÓ FUERA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En el capítulo n°503 de “Al fondo hay sitio”, Lorena (Virna Flores), madre de Maripaz (Adriana Campos Salazar), puso fin a su participación en la serie cuando le comunicó a Tito (László Kovács) que tomó la decisión de terminar su relación amorosa porque ya no se sentía tranquila. Por ello, la actriz peruana ha dejado sorprendidos a sus seguidores debido a la decisión, por lo que no tardó en utilizar su Instagram oficial para mandar un emotivo mensaje.

“Ser parte de Al fondo hay sitio ha sido una experiencia muy linda, tanto profesional como personalmente, un trabajo en el que la premisa es divertirse, disfrutar y jugar”, escribió Flores, quien no explicó los motivos de su salida de la serie peruana.

Asimismo, se refirió sobre su hija en la ficción, Adriana Campos-Salazar, resaltando la gran conexión entre ambas: “No me canso de decirlo: es el mejor casting, madre e hija que podría haber. No solamente por el parecido fisco, sino por la gran química y hermosa energía”. Por su parte, se dirigió a Laszlo Kovacs, quien fue su pareja en la producción nacional: “No había tenido la oportunidad de trabajar contigo antes. Gracias por tu profesionalismo y generosidad”.

“Gracias por recibirme tan amablemente, por la buena onda siempre, por trabajar con tanta alegría (...) Gracias también a todas las personas que se divierten con nosotros desde sus casas. Me los llevo a cada uno en el corazoncito”, agregó.

¿POR QUÉ JORGE GUERRA SALIÓ DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En el capítulo 491 de la temporada 11 de “Al fondo hay sitio” se vivió un momento muy conmovedor y que también causó muchas expectativas en las redes sociales. Se trata de Jimmy Gonzales, representado por Jorge Guerra, que anunció a su pareja Alessia Montalbán que dejará el país para residir en México debido a que obtuvo una visa de estudiante para llevar a cabo un diplomado en Restaurante en la Universidad de Guanajuato y así pueda avanzar profesionalmente.

De esta manera, se pudo conocer por medio del Instagram oficial del actor que decidió ponerle una pausa a su participación en la serie para que se dedique a un proyecto cinematográfico que contribuirá a su carrera. Según su red social, el popular ‘Jaimito’ se encuentra en la selva grabando hace algunas semanas la película “El Río”, una cinta peruana dirigida por Juan Diego Servat Madueño. “Día 17 de rodaje, ya falta poco. Me va a costar desacostumbrarme a este paisaje tan maravilloso”, escribió el artista.

A pesar que aún no hay mucha información sobre el estreno de la película nacional que se viene registrando en la selva peruana con actores reconocidos, pues viene generando gran expectativa entre los fanáticos que no tardaron en mandarles mensajes de aliento sobre este proyecto que representará un ascenso en su carrera artística.