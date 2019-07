"La casa de papel" 3: ¿Tatiana es la inspectora Alicia Sierra?

"La casa de papel" 3 se estrenó a nivel mundial en Netflix y ha causado gran conmoción entre sus seguidores por el fin de la temporada, ya que ha dejado muchas interrogantes a flor de piel. No se logró saber que fue lo que realmente sucedió con Nairobi, ahora que hará el Profesor al pensar que Lisboa ha sido ejecutada y sobre todo, qué medidas tomará la Inspectora Sierra para cortarle el paso a la banda que se apoderado del Banco de España.

No cabe duda que Alicia Torres, la nueva inspectora que lleva la negociación del nuevo atraco, ha decidido llevarse a todo el mundo por delante con el fin de lograr su objetivo: acabar con el Profesor y su banda.

A comparación de Raquel, ella ha demostrado ser mucha más rápida para descifrar los acertijos del profesor y por esta razón, ha captado rápidamente varios de los movimientos que hizo la banda. ¿La inspectora Sierra tendrá información bajo la manga? En redes sociales se ha dado una teoría que ha sorprendido a más de uno y es que podría ser que Alicia Sierra es Tatiana, la ex novia de Berlín, entonces esto podría causar un terrible caos. pero, ¿esto es posible?

necesito saber si Tatiana y la inspectora Sierra son la misma persona, ayudaaa#LaCasaDePapel3 pic.twitter.com/Xi7t2CfPVM — Lesly (@Lesly75967777) 22 de julio de 2019

¿Tatiana y la inspectora Alicia Sierra son la misma persona?

Diversos usuarios en redes sociales han preguntado si estás mujeres son la misma persona, pero existe una gran incertidumbre, ya que han pasado cinco años y el cambio físico es muy notorio, así que vamos a tratar de desvelar esta incógnita.

Tatiana fue uno de los grandes amores de Berlín durante su estancia en el monasterio italiano. Como han desvelado varios flashbacks, el personaje de Pedro Alonso sentía verdadera devoción por su compañera de amoríos y atracos, con la que había llevado a cabo varios golpes.



La confianza que sentía en ella lo llevó a contarle todos sus planes sobre el atraco al Banco de España, por lo que la pianista encarnada por Diana Gómez también podría ser una de las claves de la cuarta temporada.



Si resultará ser la inspectora Sierra, entonces no cabe duda que aplicará todos sus conocimientos para darle un duro golpe al Profesor y a la banda. Y si no es así, quizás se podría sumar a los atracadores



Por otro lado, es preciso resaltar que si fuera la misma persona, el Profesor ya lo sabría, ya que tuvo el gusto de conocerla personalmente hace cinco años, cuando compartió un desayuno con Palermo, Berlín y Tatiana.



Recordemos que Sergio Marquina y la ex inspectora Raquel son pareja y ella le ha proporcionado toda la información sobre la inspectora Sierra y si fueran la misma persona, rápidamente la hubiera reconocido y no habría llevado a cabo el plan que trazó hace cinco años junto a Berlín y Palermo.



El Profesor ha demostrado ser muy cuidadoso con los detalles y no hay forma que esta situación se le haya escapado de las manos y más sabiendo que pone en riesgo a toda su banda.