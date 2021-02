Conforme a los criterios de Saber más

Cada año es más común saber de series de televisión nuevas que adaptarán una saga literaria. El lanzamiento más cercano es el de “Shadow and Bone”, primera entrega de una trilogía escrita por la estadounidense Leigh Bardugo y publicada en 2012. Así como esa historia, hay otras basadas en novelas que pronto llegarán a la pantalla. Algunas son antiguas, otras no tanto; y la mayoría de las recientes apela a una demografía específica: adultos jóvenes.

¿Por qué Hollywood está tan interesado en adaptar sagas de literatura? Primero, por el éxito comprobado que tienen. Allí está “Harry Potter”, cuya última película recaudó en el cine más de US$ 1300 millones. En línea similar están “Los juegos del hambre” y “Maze Runner” que, si bien no han recaudado tanto, han sido rentables. Y si nos vamos a la televisión, veremos que el modelo es algo parecido. De ahí que “The Witcher”, basada en las novelas del polaco Andrzej Sapkowski fuera momentáneamente la serie más popular de Netflix.

No habrá otro “Game of Thrones”, pero eso no impedirá que los canales, incluyendo el mismo HBO que estrenó la serie en 2011, busquen replicar el éxito. Las ventajas están demostradas: una historia ya lista y que solo espera ser trasladada a imágenes, así como fans que, sin recibir dinero, se encargarán de promocionarla. Aquí algunas historias de este tipo que llegarán en el futuro.

Series nuevas

“Shadow and Bone” (Netflix): Sigue la historia de Alina Starkov (Jessie Mei Li), joven huérfana que descubre tener el poder que podría liberar a su pueblo del acecho de la oscuridad. Se estrena el 23 de abril.

“The Sandman” (Netflix): Basada en la serie de novelas gráficas escrita por Neil Gaiman, cuenta la historia de Morfeo (Tom Sturridge), soberano del Reino del Sueño, donde se juntan todas las imágenes y sentimientos que llegan a nuestra mente al dormir. Participa también Gwendoline Christie (“Game of Thones”) como Lucifer, el Ángel Caído. Sin fecha de estreno.

“El señor de los anillos” (Prime Video): Miles de años antes de las aventuras de Bilbo y Frodo Baggins, este drama reunirá personajes que deberán unir fuerzas para combatir el regreso del mal en la Tierra Media. Sin fecha de estreno.

“House of the Dragon” (HBO): Basada en el libro “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, esta precuela de “Game of Thrones” te llevará al pasado de Westeros, cuando los Targaryen aún gobernaban; pero no en paz. Adaptará la guerra civil llamada conocida como la Danza de Dragones. Protagonizan Matt Smith (“Doctor Who”) y Olivia Cooke (“Ready Player One”). Llega en 2022.

"House of the Dragon" es la precuela de "Game of Thrones". Basada en hechos 300 años antes de la popular serie. (Foto: Valerie Macon / AFP / Instagram @mattsmith).

Series que regresan

“The Expanse” (Prime Video): Considerada como la mejor serie de ciencia ficción de la última década, sigue a un grupo de héroes inesperados que deben revelar una conspiración que amenaza con destruir la paz en el sistema solar. Se ha confirmado una sexta y última temporada para historia. Sin fecha de estreno.

“The Witcher” (Netflix): Geralt de Rivia (Henry Cavill) regresará en una segunda temporada como el cazador de monstruos más hábil, quien ahora tendrá que cuidar a Ciri (Freya Allan), princesa heredera al trono de Nilfgaard y poseedora de un poder inédito. Sin fecha de estreno, pero debido al Covid-19 podría retrasarse hasta el 2022.

La primera temporada de "The Witcher" terminó con el encuentro de Geralt y Ciri (Foto: Netflix)





