A inicios de los años 90, cuando ficciones con fórmulas edulcoradas reinaban en la TV nacional, Latina e Iguana Producciones apostaron por una entrega arriesgada cargada de adrenalina y seducción llamada “El ángel vengador: Calígula”. Una historia inspirada en la vertiginosa vida de Fernando de Romaña Azalde, un joven de 22 años que el 13 de febrero de 1992, vísperas del día de los enamorados, fue asesinado de tres disparos en la cabeza.

CASO POLICIAL

De Romaña fue estrechamente vinculado a casos de drogas, chantaje y orgías sexuales. De ahí se desprendieron dos hipótesis sobre las posibles causas del asesinato del joven miraflorino. La primera apuntaba a que se dedicaba a la producción de videos pornográficos protagonizados por jóvenes a las que enamoraba y luego grababa dopadas. Al parecer, una de sus víctimas fue la hija de un acaudalado empresario italiano que, al ser chantajeado, optó por asesinar a ‘Calígula’. La segunda, se basaba en la idea de un presunto ajuste de cuentas por el narcotráfico.





En noviembre de 1993, la policía presentó a Alejandro Gonzales Ramírez, alias ‘Jano’, como presunto responsable del caso; sin embargo poco tiempo después fue puesto en libertad al no haber pruebas condenatorias en su contra, pese a ello recibió el apelativo de ‘Ángel vengador'.

Una enrevesada historia que acaparó la atención de los medios de comunicación y fue utilizada por el cineasta Lucho Llosa como insumo principal de “El ángel vengador: Calígula”, serie de doce capítulos que tuvo a Margarita Morales a cargo de la producción ejecutiva y al actor Julián Legaspi en el rol principal.

SINOPSIS

En la ficción de Iguana, Alejandro Samanez Valverde (Legaspi), un joven ambicioso y corrupto, es asesinado en una carretera junto a su amigo Felipe (Renato Rossini). Y mientras la policía y los periodistas tratan de resolver el caso, el gobierno intenta ocultarlo.

Además de Legaspi y Rossini actuaron en la serie Lolita Ronalds, Leslie Stewart, Sonia Oquendo, Toño Vega, Mariella Trejos, Jaime Lértora, Fernando de Soria, Orlando Sacha, Jaime Lértora, Fernando de Soria, Aristóteles Picho, Ramón García, Javier Valdés, entre otros actores.

Christian Meier, Bárbara Cayo, Liliana Mass, Carlos Alcantara y Katia Condos también participaron en esta producción nacional.

A continuación, la productora Margarita Morales y el actor Julián Legaspi narran detalles poco conocidos de la producción nacional que el 20 de marzo de 2017, 24 años después de su estreno, fue retransmitida por Panamericana TV.

DECLARACIONES DE MARGARITA MORALES

GESTOR

“Veníamos de una época difícil, de recesión económica, se había dejado de hacer televisión y decidimos hacer un producto con pocos capítulos. Hacer ‘El ángel vengador: Calígula’ fue idea de Lucho Llosa, fue la primera serie que hicimos. Del guión se encargó Miguel Rubio”.

NUEVO NICHO

“Mientras las telenovelas solo estaban dirigidas a un público femenino, esta serie fue creada también para un público masculino. Tuvo un cásting descomunal, participaron casi todos los actores peruanos de moda de ese entonces, además de nuevos valores. Fue una alternativa diferente que funcionó muy bien”.

DEBUTANTES

“Julián Legaspi y Renato Rossini, que eran los protagonistas, no eran tan conocidos, habían actuado, pero no en televisión. Me parece que Leslie Stewart y Christian Meier, que tuvo un papel chiquito en la serie, pues solo estuvo como invitado, también debutaban”.

RIESGOS

“Nunca pensamos que hacer una serie sobre este tema podía ser peligroso, se conversó con la mamá (de Fernando de Romaña), tuvimos una reunión con ella, al principio nos dijo ok, luego creo que no quiso, pero continuamos con el proyecto porque ya estábamos embarcados. Evidentemente recreamos el caso, pero no nos basamos en los hechos policiales, pues era una ficción”.

APUESTA AMBICIOSA

“No me acuerdo cuánto costó, pero fue una apuesta económica importante para el canal, se hizo con la plata que se tenía que hacer. El estilo era más cinematográfico, fue un producto bien hecho”.

ESCENA COMPLICADA

“La primera escena, en la que matan a los personajes de Julián y Renato, fue la más complicada porque hacía un montón de frío, era de madrugada y grabamos en mitad de la nada, en plena pista, en una curva antes de ingresar a Cieneguilla”.

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ARMAS

“Un mes antes de que empiecen las grabaciones a los actores se les preparó en el manejo de armas de fuego y en peleas. Una persona de Prosegur, un inglés que ya no está acá, y su esposa, entrenaron a los actores”.

DECLARACIONES DE JULIÁN LEGASPI

CÁSTING

“En las mañanas estudiaba teatro en Quinta Rueda y en las tardes iba a la escuela del cineasta Armando Robles Godoy. Había hecho solo una obra de teatro profesional y la película ‘Todos somos estrellas’ de Felipe Degregori, cuando me pasaron la voz para participar en el cásting de ‘Calígula’. Recuerdo que el día de la prueba había una larga cola de chicos, pero entré seguro porque me había preparado toda la noche. El cásting consistió en hacer una escena en la que se mostraba claramente la personalidad de este chico, le metí ganas, traté de encontrarle el alma y me fue muy bien. Ese día estaban Margarita Morales y Michelle Alexander, ellas me ayudaron ”.

PREPARACIÓN FÍSICA

“Cuando me dieron el papel me dijeron que estaba muy flaco, tuve que hacer bastante trabajo físico, me metí a un gimnasio por la mañana , hice planchas como loco y pesas para estar un poco más agarrado. Por las tardes leía. Tuve quince días para prepararme”.

RETO SOBRE RUEDAS

“Tuve que aprender a manejar moto, en Uruguay había manejado una pequeña scooter, pero nunca me había subido a una Kawasaki Z1000. Era complicado porque en moto tenía que subirme a la vereda y quitarle la gorra a un policía. En ese tiempo no había dobles, así que tenía que tener cuidado para no partirme el alma”.

AMENAZAS

“Cuando empecé a grabar la serie un par de personas me llamaron a la casa, nunca supe quiénes fueron. Me llamaron para amedrentarme, para decirme que no haga el personaje, seguro pensaron que me iba a echar para atrás; pero no lo hice porque estaba convencido de que se trataba de alguien que solo quería fastidiarme. Con la familia y amigos de ‘Calígula’ nunca tuve problemas”.

FAMA REPENTINA

“La serie tuvo más éxito del que se esperaba, ni Iguana imaginaba esa respuesta del público. Apenas salieron las promociones la gente empezó a identificarme, todo el mundo me saludaba. Al principio me chocó, pero poco a poco me fue gustando y empecé a aprovecharme de eso. Cuando tomaba un avión pagaba clase económica, pero me mandaban a primera clase con Jaime Bayly y Laura Bozzo. En los hoteles no querían cobrarme y hasta ahora hay personas que quieren pagar lo que como. Ese cariño de la gente me fue deslumbrando”.

PELIGROSA COMPARACIÓN

“Las personas creían que era el personaje, me decían: ‘Te vi pasar con una moto a toda velocidad’, y yo no andaba en moto. También tuve problemas con la enamorada que en ese momento tenía porque las chicas se fijaban en mí, se me acercaban para saludarme y pedirme autógrafos. Pese a ello, nunca dejé de ser yo mismo, seguí haciendo mi vida como siempre, me iba a fiestas, viajaba, salía a pasear. Entonces las comparaciones con el personaje se incrementaron, pese a que era distinto a él”.

ROMANCE

“En ese tiempo salí con una chica que hizo un papel secundario en la serie, estuvimos como seis meses”.

ESCENAS DE CAMA

“No puedo mentirte, no me hacía ningún problema con escenas de besos o semidesnudos. Me comía un halls o algo antes de grabar, trataba de que todo salga bien, que se vea natural, que sea orgánico. No es fácil, no es que te digan: ‘Acción’ y empieza el despelote, hay que seguir un orden. Claro que había una emoción extra porque yo era un chico joven y ella (la actriz) era una chica linda, pero había que ser profesional”.

ANÉCDOTA

“En una escena graciosa, en la que un monito en lugar de darme una galleta de la suerte, me da un paquete de droga y debo aspirarla, terminé ahogándome y con lágrimas en los ojos, porque al querer hacer la escena lo más real posible, aspiré un poquito. No sé si era chuño o bicarbonato, pero tuve que pedir que corten la escena”.

CHRISTIAN MEIER

“Christian es un buen chico, una gran persona. En la serie grabamos juntos una escena de pelea. Lucho (Llosa) me pidió que lo levante y luego lo tire contra la pared. Me dijo: ‘Es un muchacho fuerte, va a aguantar'. La escena salió bacán y divertida”.

DISCREPANCIAS

“Con Leslie Stewart a veces discutíamos antes de grabar porque ella tiene un carácter un poco fuerte y yo no aguanto pulgas. Era súper pilas, nos hicimos amigos, hasta ahora mantenemos contacto. Gran parte de mi éxito profesional se lo debo a ‘El ángel vengador: Calígula’ ”, me lanzó a la popularidad”.





