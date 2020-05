Mientras Susana María de los Milagros León Cavassa se repotencia como empresaria, Susan León, la artista, yace impávida en el baúl de los recuerdos, a la espera de volver a los escenarios. La mujer que en la década de los 90, sedujo al televidente con su arrolladora sensualidad, reflexiona sobre su paso por la pantalla chica y su posterior alejamiento, en el mejor momento de su carrera. Y recuerda con gran satisfacción que fue fuente de inspiración de “Globos del cielo”, popular tema de Pedro Suárez Vértiz.

“Las cosas llegan a tu vida cuando tienen que llegar, en el momento preciso, solo tienes que trabajarlas un poco, y esa área (la artística) no la trabajé más, la dejé estancada. Dije: “Dejémosla ahí, vamos a trabajar la Susana empresaria, la que lleva sus cuentas"; a la otra, a la artista, le hemos dado un tiempo”, señala.

Susan León animando un evento en un conocido centro comercial de Lima Norte. (Foto: Difusión)

►Secretos de la TV: “Gisela en América” y la verdad del encuentro de Christian Thorsen y Alejandra Guzmán

►Los secretos de "Hola Yola”: ningún burbujito recibía sueldo y más detalles desconocidos del programa

-¿Qué te llevó a alejarte de la televisión?

Primero me pasa lo de Vaticano (narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera), luego la otra historia del video, de esa relación equívoca que tuve (con Alberto Venero, extestaferro de Vladimiro Montesinos), y muchas cosas se escriben sobre mí. Entonces, un día me siento y digo: "¿En qué momento he hecho creer que esto era yo? Obviamente tuve que haber dado pie por mis calendarios y mi sensualidad, muchos creyeron que era una chica fácil y nunca he sido eso, he tenido pocas relaciones. Por eso decidí darle vuelta a la tortilla, a esa historia, cerré puertas y saqué a la Susan que la gente no conocía: a la empresaria. La gente creía que era solo un cuerpo y que lo aprovechaba para algún beneficio y no era así. He salido adelante sola.

-¿Algún día abrirás esa puerta que cerraste?

¿Por qué no? Debo hacerlo antes de que no ponche bien en cámaras, antes de que se me vea mal, porque la televisión te exige cumplir algunos códigos. Abrir esa puerta me va a costar un montón, va a ser duro iniciar desde cero, será un reto retomar lo que dejé inconcluso. Talento hay, imagen hay, cosas que decir hay, nada me impide volver. Ahora tengo muchísimos más recursos, más aprendizaje, además soy más valiente y disciplinada.

RELACIÓN PELIGROSA

-Calificas de “equívoca” la relación que tuviste con Venero. ¿Qué representó él en tu vida?

Debo agradecer que después de esa relación empecé a conocerme porque no me conocía a mí misma. Tenía muchas carencias afectivas y no económicas, como la gente pensó. Todo lo que tengo lo hice con trabajo y esfuerzo, nunca tomé ni un centavo de nadie. Vi en él a un hombre mayor, al padre protector. Yo estaba en el boom, solicitada por todos lados, me iba a todos lados y ya había tenido la experiencia de irme a Campanilla (San Martín) y me había ido mal. Él no iba conmigo, pero siempre supervisaba y miraba desde otro lado, mirada que ahora veo mal porque no solamente miraba, me tenía encarcelada. Estaba obsesionado conmigo, con mi imagen, con lo que era yo. Permití que muchas cosas pasaran porque estaba carente de afecto.

-¿Esas carencias afectivas estaban relacionadas a una niñez con tu padre ausente?

Así es, mi padre no estuvo conmigo en mi infancia, no nos teníamos confianza, creo que nos unimos cuando le dio cáncer, hace poco, siendo un hombre grande, porque me tuvo a los 18 años. Antes era un amigo para mí, pero no mi mejor amigo. Esa situación motivo que, al alejarme de la televisión, me dedique a mí, a mejorar como persona, estudié terapia Gestalt, ahora soy terapeuta y veo la vida de otra manera.

Tras alejarse de la televisión, Susan León creo su propia empresa de animación de eventos. (Foto: Difusión)

-¿También te diste un tiempo para el amor de una pareja?

En cuestión de pareja, todavía el hombre peruano no me ha convencido, a veces es un poco machista; además hay que tener tiempo para frecuentar algún círculo porque en el espacio de las escuelas y los eventos en los que yo me desenvuelvo, no hay un candidato. Quizás encuentre una pareja en otra vida. No me aferro, no me preocupa, tampoco me estresa, estoy en la etapa en la que me he descubierto, en la que me he enamorado de mí misma.

-¿En algún momento la maternidad estuvo en tus planes de vida?

Lo que pasa es que hay personas que nacen para ciertas cosas y a mí esto de la maternidad nunca me preocupó, no estaba terapeada como para traer un hijo al mundo, a ofrecerle qué. Un hijo hay que planearlo y yo nunca me di tiempo, tampoco tuve las ganas, qué educación le iba a dar si no andaba bien emocionalmente. Siempre lo he dicho, yo soy hija de la pasión, no del amor. Mucha gente tiene hijos y luego no saben qué hacer con ellos, bajo ese concepto dije: “Para qué traer un hijo al mundo”.

-¿Es verdad que Venero te pidió que le dieras un hijo?

Si, pero no quise, pues él me podía maltratar emocionalmente a mí, pero a otra persona no, siempre supe a qué le jugaba. Yo podía recibir el maltrato emocional, pero traer un hijo al mundo para que luego sufra, nunca.

-Estabas en el mejor momento de tu carrera cuando Vaticano te contrata para animar en Campanilla y viene el declive. Luego de más de dos décadas, ¿cómo recuerdas esa experiencia?

Son esas experiencias que tienes que vivirlas, llegan a tu vida y decides si vas o no, yo decidí ir, pues nunca he tenido miedo a arriesgar. Tomé un avión, luego una avioneta y pasó todo lo que pasó, que lo capturan, al parecer porque nos siguieron. Fue toda una historia policial que me perjudicó, tuve titulares, me revisaron todas mis cuentas pensando que podía haberme beneficiado de algo. En el libro “Polvo en el viento” hay un capítulo dedicado a mí y, siempre lo he dicho, quisiera que se haga una película.

ÉXITO TELEVISIVO

-“Una noche con Susan” fue tu primer programa propio. ¿Qué recuerdos guardas de esa etapa?

Fue una etapa bonita, tuve grandes invitados, casi todos los artistas extranjeros que visitaban el Perú iban a mi programa. De la mayoría tengo bonitos recuerdos, excepto de Wilfrido Vargas, que llegó sazonado, se olvidó que era televisión, tuve que parar y salir corriendo. También me visitaban artistas nacionales, como Jorge Benavides y Pedro Suárez Vértiz.

FUENTE DE INSPIRACIÓN

-¿Es verdad que eres muy amiga de Pedro Suárez Vértiz y que se inspiró en ti para componer “Globos del cielo”?

Pedro y yo nos conocemos desde chiquitos, del barrio, vivíamos en San Isidro, éramos amigos, contemporáneos. También era amiga de Nina Mutal, Patricio (Suárez Vértiz), Christian Meier, que se jorobaba porque era alto y las chicas no gritaban por él como gritan ahora. En ese momento nadie imaginaba que iba a terminar siendo el galán de telenovelas que es actualmente. Lo de Pedro y la canción surgió durante una gira, estábamos en el avión, conversando, pues siempre que nos veíamos tratábamos de conversar sobre cosas totalmente diferentes a nuestras carreras. Coincidíamos mucho en los vuelos. Un día Pedro voltea y me dice: “¿Cómo te creció el busto?”, entonces le digo: "¿Cómo me vas a decir eso? Luego comenzamos a hablar del busto como algo natural, que no tiene nada que ver con el sexo, como una conversación que pueden tener dos amigos. Se quedó pensando y de pronto salió “Gobos del cielo”, que él mismo me confesó que fue inspirado en ese momento, en la conversación que tuvimos.

-¿Mantienes contacto con Pedro?

No lo he visto, he sido ingrata, pero lo tengo en mi Facebook, siempre veo sus publicaciones con mucho cariño. Toda la vida lo he admirado como artista, me parece un gran intérprete, tiene un talento maravilloso.

-"Fantástico" marca tu inicio en la TV. ¿Cómo llegas al programa?

Como quedé finalista en el Miss Internacional en Tokio y en otro concurso en Paraguay, empecé a salir en diferentes medios de comunicación, en portadas de revistas y diarios, entonces alguien del canal me vio y decidió llamarme. Les pedí tiempo para prepararme porque no tenía experiencia en TV, pero me dijeron “no, comienzas mañana". Mi inicio en la televisión fue junto a animadores con bastante oficio.

-¿Qué representa “Fantástico” en tu vida?

Representa el inicio de algo muy bonito, era un programa que hacía 40 puntos, la gente moría por agarrarnos, tocarnos el cabello. La gente prendía su televisión y nos sintonizaba porque le ofrecíamos positivismo, siempre estábamos felices, sonriendo.

-¿Y esa felicidad que se veía en cámaras reflejaba lo que realmente ocurría detrás?

Yo quería renunciar, me quería ir porque habían conflictos, y cuando fui a hablar para irme, me dijeron que espere un poco porque el programa ya iba a terminar. Había corrupción, a veces se llevaban los regalos, por eso Genaro (Delgado Párker) mandó a traer más conductores y el programa perdió identidad.

-Luego vino el calendario y la foto de la rosa, iniciativas que te llevaron a ser una de las mujeres más deseadas del Perú.

La foto de la florcita fue importante para ese momento, fue portada de la revista Vea, fue un boom. Marca el cambio de la chica atrevida a más sensual. Me dio mayor exposición y América TV me propuso hacer “Una noche con Susan”, me dijeron que pensaron en mí porque era una bomba sexy.

-¿Te consideras una bomba sexy?

No, yo me reía cuando decían que era sensual, la pasaba bien. Los hombres, en general, se fijan en el embace y no en el contenido. Jugué con la sensualidad, me divertí mucho.

EL DATO

Susan León es directora académica de la Escuela Susan León. Actualmente brinda clases virtuales de modelaje, teatro, ballet y Tai chi. A través de sus redes sociales comparte información al respecto.

VIDEO RELACIONADO

Magaly Medina imita a Paolo Guerrero

Magaly Medina “imita” a Paolo Guerrero al hablar sobre su relación con su notario - DIARIO OJO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR