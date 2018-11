"Evangelion" llegará a Netflix en 2019 para confundir a tus amigos

Puede que sea la serie de animación japonesa más influyente y comentada de los últimos 20 años. Creada por Hideaki Anno, "Neon Genesis Evangelion" estuvo durante años disponible solo en video u, ocasionalmente, en señal abierta; nunca en streaming. Eso se acaba en 2019.

La noche del lunes Netflix anunció que ya tiene los derechos de distribución global de "Evangelion" para transmitir en 2019 (la fecha exacta aún no está definida). La noticia fue confirmada por la cuenta Twitter de la saga.

Transmitida originalmente entre 1995 y 1996, "Evangelion" sigue la historia de Shinji Ikari, adolescente que se ve obligado a pilotar un robot gigante para salvar la ciudad de Tokio III de los ángeles, seres de origen misterioso.

Si "Evangelion" se volvió una serie de culto, fue por subvertir el tópico de los robots gigantes, pues aquí las luchas no son lo principal, sino el marco psicológico de los personajes; lo cual se cumple desde los cargos ejecutivos de NERV (organización encargada de "salvar" al mundo) hasta los pilotos.

Netflix no solo incluirá los 26 episodios de "Evangelion", sino las películas "Evangelion: Death (True)" y "The End of Evangelion". Esta última es el verdadero final de la serie.

Se desconoce si esta versión de la serie será en calidad original o la remasterización en alta definición, formato que de momento se mantiene exclusivo para Japón en bluray.