Jesse Plemons: de "Breaking Bad" al episodio más popular de "Black Mirror"

El actor Jesse Plemons parece vivir su esperado ascenso tras pasar de roles secundarios mayormente similares entre sí, a destacadas actuaciones en las series "Breaking Bad", "Fargo", "Friday Night Lights", y más recientemente "Black Mirror", por el que ahora postula al Emmy 2018 a Mejor actor de miniserie o película para TV.

El nacido en Texas se inició en comerciales de Coca Cola con apenas 3 años. Jugador de fútbol americano en su escuela, audicionó en Los Ángeles con el apoyo de su familia y tomó trabajos de extra en actuación.

Algunos de sus primeros roles en cine fueron en "Varsity Blues" (1999) y como un joven Matt Damon, con quien comparan mucho físicamente, en "All the Pretty Horses" (2000). Además, apareció en series como "Walker, Texas Ranger" y "Sabrina, la bruja adolescente".

El primer rol protagónico de Plemons fue en el filme independiente "Children on their Birthdays" (2002), seguido de actuaciones en películas como "Like Mike" (2002). De 2003 a 2006, fue además actor invitado en series como "C.S.I.", "N.C.I.S." y "Grey's Anatomy".

Con 18 años, Plemons se hizo parte de la aclamada "Friday Night Lights" como Landry. Fue broma recurrente que el actor era mejor deportista que la mayoría del elenco a pesar de no interpretar a un jugador. En la segunda temporada su situación cambió, y se ofreció a hacer sus propias acrobacias.

Al tiempo que participaba del drama deportivo, tuvo roles en la serie policial "Cold Case", y en las cintas "Observe and Report" (2009), y la comedia sci-fi "Paul", las dos últimas protagonizadas por Seth Rogen.

Plemons volvió a reunirse con el creador de "Friday Night Lights" para la película "Battleship". Este mismo año, se aprovechó otro de los parecidos de Plemons, esta vez con Philip Seymour Hoffman en la cinta "The Master", donde interpretó al hijo del desaparecido actor.

De 2012 a 2013, Plemons destacó como el psicópata Todd Alquist en la temporada final de "Breaking Bad". El actor, a quien fans apodaron 'Meth Damon' por su rol de traficante, pasó de ser invitado recurrente a miembro completo del elenco para los esperados últimos episodios.

Tras "Breaking Bad", se reportó que Plemons era de los principales actores considerados para "Star Wars: The Force Awakens". Meses después, se supo que Plemons era uno de los posibles intérpretes del personaje de 'Finn', rol que finalmente fue para el actor John Boyega.

Para 2015, Plemons obtuvo uno de los protagónicos en el filme "Black Mass", con Johnny Depp. Además formó parte de "The Program", película sobre el ciclista Lance Armstrong, y "Bridge of Spies" de Steven Spielberg, protagonizado por Tom Hanks.

Plemons volvió a captar atención con su co-protagónico en la segunda temporada de "Fargo", miniserie inspirada en el filme homónimo, donde dio vida a Ed Blumquist, carnicero casado con Peggy Blumquist (Kirsten Dunst). El rol dio al actor su primera nominación al Emmy como Mejor actor de reparto en miniserie o película de TV.

En 2016, el actor protagonizó el filme "Other People", y al año siguiente actuó en "American Made" con Tom Cruise, y se reunió con Tom Hanks y Steven Spielberg en "The Post". Plemons además se comprometió con su ex-coestrella de "Fargo", Kirsten Dunst.

Este año, el actor recibió a su primer hijo, y fue uno de los protagónicos en la comedia "Game Night", donde se reencontró con su coestrella de "Friday Night Lights" Kyle Chandler. Jesse Plemons está además nominado al Emmy 2018, por segunda vez como Mejor actor en miniserie o película para TV como el villano Robert Daly en el episodio "USS Callister" de "Black Mirror" de Netflix.