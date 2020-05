A más de 10 años de transmisión ininterrumpida, “Keeping Up with the Kardashians” cubrirá finalmente la oferta de las plataformas de streaming. Con 18 temporadas al aire y una en proceso, el reality de la familia más popular de Estados Unidos llegará en junio a Netflix y podrá ser disfrutada en Amazon Prime Video desde ya.

► Kim Kardashian y Hailey Bieber desfilarán en sus casas contra el coronavirus

► Las Kardashian dejan atrás la polémica y se unen para celebrar el cumpleaños de Kourtney | VIDEO

La producción que muestra todos los entretelones de la vida doméstica de Kim Kardashian y su peculiar familia estará disponible en Netflix desde el 1 de junio con, inicialmente, sus dos primeras temporadas.

Estas abordan el inicio de la exposición pública de la familia, los primeros matrimonios tormentosos de Khloé y Kourtney Kardashian, y el crecimiento de las entonces pequeñas Kylie y Kendall Jenner.

Sin embargo, si dos temporadas te son insuficientes, “Keeping Up with the Kardashians” ya cuenta con la difusión de sus primeras seis temporadas en Amazon Prime Video. Con episodios de poco más de 20 minutos, Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian mostrarán su relación con su madre Kris Jenner y su entonces esposo Bruce Jenner (hoy, Caitlynn Jenner).

Además, este reality show también muestra las relaciones conflictivas de sus protagonistas, sus emprendimientos empresariales y su crecimiento profesional. En Amazon Prime Video, los episodios de las seis de las 18 temporadas ya se encuentran disponibles.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Stormi, la hija de Kylie Jenner, se se hizo viral con un reto

Stormi, la hija de Kylie Jenner, se se hizo viral cumpliendo este difícil reto (13/05/20)

Revive la celebración de cumpleaños de True Thompson, hija de Khloé Kardashian

Cumpleaños de la hija de Khloé Kardashian, True Thompson