El actor español Pedro Alonso reveló detalles sobre una de las interpretaciones que realizó en “La casa de papel”. Él personifica a Berlín, uno de los asaltantes y hermano de ‘El profesor’ (Álvaro Morte). En una escena de la cuarta temporada, Alonso se robó el corazón de varios de sus fans al cantar el tema “Ti Amo” de Umberto Tozi.

“La casa de papel”: el rodaje y el estreno de la temporada 5 en el limbo, afectado por la propagación del coronavirus

En este capítulo se muestra una escena en retrospectiva del casamiento de Berlín, donde él entona una canción para celebrar su unión con Tatiana, su prometida.

“Más que una secuencia, es más un videoclip”, comenta sobre la escena en la que le canta este tema a su nueva esposa. Se le ve tan enamorado que no parecería que se ha casado cuatro veces.

Berlín revive un clásico de la música italo-latina de 1977. Esta canción se ha convertido en lo más visto y escuchado en YouTube.

“Es en mi boda con Tatiana cuando canto el ‘Ti Amo’. Yo nunca he cantando en mi vida. Alguna gente cree que estoy mintiendo. Nunca he cantando en vida, cuando lo intentaba en mi casa me decían: Pedro no cantes, mi hija me decía: papá no cantes", recuerda.

El actor reveló que la primera canción que interpretó fue Bella Ciao. “Yo he cantando Bella Ciao tres veces, y Ti amo ha sido la cuarta vez que he cantando, y ha sido un ‘subidón’. Yo cuando era adolescente cantaba el Ti amo sin letra”, concluye el actor.