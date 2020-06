Para quienes les gusta echar un vistazo a alguna serie o película nueva antes de decidir verla completa, Netflix actualizó su servicio para poder eliminarla de la fila de “continuar viendo”. Esto permitirá que los usuarios sean más selectivos con sus contenidos y no verse obligados a mantener un título que no desean en su registro de actividad.

La nueva función “eliminar de la fila” de Netflix está diseñada para facilitar que las personas eliminen los títulos que alguna vez vieron de sus ofertas actuales. El objetivo es dar a las personas más control sobre lo que aparece en su página de inicio de Netflix.

Como se recuerda, la fila “continuar viendo” es una de las más destacadas, la cual aparece en la parte superior de la página de inicio. Esto hace que sea fácil volver a un programa de televisión por el que alguien podría estar pasando o retomar desde donde lo dejó.

Sin embargo, lo molesto es que si alguien ya no está interesado en ver una película o un programa de televisión, el título no desaparece de la fila. Con el tiempo se ve empujado hacia abajo a medida que se miran nuevos títulos, pero no desaparece. Ahora, las personas podrán acceder a la función “eliminar” haciendo clic en un título en la fila.

Netflix también está haciendo que sea un poco más rápido acceder a episodios, información y calificaciones al agregarlos directamente al menú cuando las personas tocan un título. Esto debería evitar que las personas tengan que ir a la página de destino individual de la película o programa de televisión.

La función “eliminar de la fila” está actualmente disponible para los usuarios móviles de Android tanto en teléfonos como en tabletas. Netflix tiene la intención de implementar la función para las personas que usan dispositivos iOS el próximo 29 de junio.