Una mala decisión puede convertirse en el peor error de tu vida, como en el caso de April (Sofia Carson), que perdió la gran oportunidad de bailar en Broadway; la meca del teatro de EE.UU. Su historia se cuenta en la película “Siente el ritmo” (“Feel the Beat”, Netflix), donde la protagonista que falla está cerca de tener una nueva oportunidad para alcanzar sus sueños; y lo conseguirá en el lugar menos pensado.

Es difícil no comparar este largometraje con las películas para adolescentes con las que Disney nos tuvo acostumbrados en la década pasada, tales como “High School Musical”, “Camp Rock”; etc. Todas ellas dejaron enseñanzas en valores y son fáciles de ver un domingo por la tarde junto a toda la familia. “Feel The Beat” está en manos de la directora Elissa Down, que en “The Black Balloon” (2008) y “The Honor List” (2018) ya había mostrado buena mano con el género del drama adolescente. Ella conoce a su público, de ahí que no sorprenda el fichaje para Netflix.

A Down se unen los guionistas Michael Armbruster y Shawn Ku. Ku trabajó en Broadway como coreógrafo, así que conoce bastante bien el camino que tendrá que recorrer la protagonista de “Siente el ritmo” para triunfar como bailarina.

Sofia Carson interpreta a una bailarina profesional en "Siente el ritmo". (Foto: Netflix)

LA HISTORIA

“Siente el ritmo” es predecible. Puedes conocer el final de antemano o tener una idea bastante cercana de cómo terminará tras ver los primeros 15 minutos de la historia, también si tienes familiaridad con la típica película de Disney Channel. Sin embargo, la cinta tiene varios aciertos, buenas actuaciones y momentos hilarantes que te harán disfrutar toda la cinta y olvidarte de de su gran problema.

April (Sofia Carson, una de las protagonistas de la saga “Descendientes”), es una bailarina que viene de un pequeño pueblo de Wisconsin e intenta hacerse un lugar en Broadway. Sin embargo, el error antes mencionado interrumpe este sueño. A ella no le queda más que regresar a su pueblo natal para tomarse un tiempo para reflexionar.

En el pueblo, ella encontrará a su antigua profesora de danza, la Srta. Barb (Donna Lynne Champlin), quien sigue enseñando en una pequeña academia. Ella le ofrecerá a April dirigir a las niñas que pretenden participar en una gran competencia de baile; un grupo muy heterogéneo que representa el espíritu de la cinta: lo importante para bailar y triunfar no es la apariencia física, es la constancia.

Abril junto a las niñas de la academia "New Hope". (Foto: Netflix)

April acepta a regañadientes, sobre todo cuando su padre (Enrico Colantoni) le cuenta que si llegan a las competencias nacionales bailará delante de importantes empresarios de Broadway. La joven bailarina ve en esto una nueva oportunidad para lograr el sueño, pero el camino no es fácil.

No estamos ante el ser más empático y amable del mundo, sino frente a una joven de conductas arrogantes que intenta evitar a las personas de esa comunidad tan unida; entre las cuales está su primer amor, Nick (Wolfgang Novogratz), al que abandonó por medio de un mensaje de texto. Pero como toda película de estilo ‘feel good’ que se respete, ella cambiará para mejor.

Veredicto: vale la pena ver “Siente el ritmo”. Es una historia dulce, para la toda la familia, suficientemente divertida como para hacernos olvidar durante 100 minutos de nuestros problemas y enseñarnos sobre los valores de trabajo en equipo y la superación personal; sobre todo en los más pequeños.