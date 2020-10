Si bien Disney ha sabido mantener en secreto casi todos los detalles de lo que será la segunda temporada de su exitosa serie “The Mandalorian”, lo que sí se dio a conocer es que la nueva entrega de la ficción creada por Jon Favreau contará con ocho episodios y que su estreno, además, está programado para el 30 de octubre en Disney+.

Asimismo, recientemente, los usuarios de Disney+ en Japón revelaron que el primer episodio de la segunda temporada de la serie de “Star Wars” tendrá una duración de 52 minutos. Esta filtración se dio luego que la compañía hiciera una actualización de su plataforma en el país asiático, lo que permitió que a los usuarios ver el tiempo de duración del episodio estreno, reporta Hobby Consolas.

La recepción de la primera temporada de “The Mandalorian” fue tan buena que no solo estrenará una sesión más en los próximos días, sino que se confirmó que Favreau ya trabaja en los guiones de la tercera parte de la historia. Según informó Variety en abril pasado, el departamento de arte, liderado por el vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lucasfilm, Doug Chiang, lleva semanas elaborando los conceptos de los nuevos capítulos.

En cuanto a la historia, “The Mandalorian” acabó dejando abiertas muchas interrogantes. Cuando Mando y The Child (‘Baby Yoda’) volvieron a su nave espacial antes de marcharse del mundo de los cazarrecompensas, los fans se quedaron con ganas de saber más del pasado de cada uno de ello y sobre su futuro juntos. Por ello, a continuación, te damos más luces de lo que veremos en la segunda entrega del ‘spin-off’ de “Star Wars”.

En la imagen, Din Djarin, también conocido como el mandaloriano, junto a Baby Yoda (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE MANDALORIAN”?

La primera temporada de “The Mandalorian” mostró al mandaloriano huyendo del Bounty Hunter Guild y los Imperiales que buscaban a Baby Yoda, y no fue hasta el último capítulo que todas las misiones aleatorias comenzaron a cobrar sentido y se unieron para el enfrentamiento final. El verdadero villano de los primeros episodios fue Moff Gideon, un líder imperial que se creía que había sido ejecutado por la República.

Entonces, en la segunda temporada la historia podría expandirse y los personajes podrían tomar rumbos inimaginables, ahora que ya está establecido quién es realmente Mando y sus motivaciones. Además, considerando que Moff Gideon sobrevivió a su accidente, es seguro que el oficial imperial volverá a perseguir a los protagonistas. Empeorando la situación es el hecho que Moff ahora tiene el Darksaber, un arma antigua que pertenecía a los Mandalorianos y que, según Comicbook, el actor que lo interpreta, Giancarlo Esposito, ha usado el arma en las grabaciones de los nuevos episodios. Como se recuerda, en el capítulo final de la primera temporada se reveló que Gideon tenía el Darksaber, pero no se explica cómo lo obtuvo, por lo que es probable que eso pase en los nuevos episodios.

Según el mismo medio, Esposito negó entre risas que la pelea con sables de luz sea con Baby Yoda, argumentando que “el bebé es muy poderoso, incluso sin el sable”. Sin embargo añadió: “Creo que el bebé tiene mucha curiosidad por saber qué es. Así que se sentirán entusiasmados e inspirados cuando vean la escena a la que me refiero en la segunda temporada”.

Por otro lado, Carl Weathers, quien interpreta a Greef Karga, dijo anteriormente a la revista SFX, que su personaje tendrá más acción en la siguiente temporada. “Creo que [la historia de fondo de Greef] está guardada para la segunda temporada. Pero puedes echar un vistazo a Greef y quién es él a través de las historias de la primera temporada. Hay algunas indicaciones realmente fuertes que te dan una idea de quién es él. Pero nunca nos dejamos llevar por completo”.

Cara Dune, el mandaloriano/Din Djarin y Greef Karga en la segunda temporada (Foto: Disney Plus)

¿A QUIÉNES VEREMOS EN “THE MANDALORIAN” 2?

Además del elenco principal que volverá para la segunda temporada, en los últimos meses se han soltado una lista de nuevas incorporaciones. Según SlashFilm, la actriz Rosario Dawson fue contratada para interpretar a Ahsoka Tano, popular personaje de la franquicia que en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars” es la padawan de Anakin Skywalker.

Asimismo, de acuerdo con el editor de Making Star Wars, Jason Ward, la actriz Jamie Lee Curtis fue vista en el set de “The Mandalorian”. “Existe la posibilidad de que Jamie Lee Curtis sea una de las estrellas en la segunda temporada de ‘The Mandalorian’. Puedo verla interpretando cualquier personaje, desde un rebelde hasta un soldado imperial. Ella realmente tiene el poder de interpretar a cualquiera y tiene un poco de esa cualidad de estrella, como Carrie Fisher (Princesa Leia), que ya no vemos mucho”, escribió.

En tanto, IndieWire informa que es muy probable que en los nuevos episodios se muestre una versión joven de Leia, Han Solo o Boba Fett.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE MANDALORIAN”

El 15 de septiembre de 2020, Disney compartió el primer tráiler de la segunda temporada de “The Mandalorian”.

The Mandalorian (Temporada 2) - Tráiler Subtitulado ESPAÑOL LATINO

FOX emitirá la primera temporada de “The Mandalorian”

Además de poder ver “The Mandalorian” en Disney+, la primera temporada de la serie será transmitida en FOX Channel desde el 15 de noviembre,. Así lo dio a conocer la propia empresa. Por el momento, no se confirmó si en los próximos meses contará también con la segunda entrega de la épica historia ganadora de siete premios Emmy.

Cuándo llega Disney Plus a Perú

El servicio de streaming de The Walt Disney Company, Disney+, llegará a Perú y al resto de América Latina el 17 de noviembre de 2020. La plataforma contará con producciones propias de Disney y todas sus afiliadas: Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y producciones exitosas de FOX, como The Simpson.

En cuanto al precio, si bien la compañía no ha confirmado el monto, la aplicación en Play Store muestra que en Perú, muestra un mínimo de S/ 22.99 para la suscripción mensual y S/ 234.99 el pago anual. Sin embargo, cabe señalar que estos precios corresponden al cambio del dólar que Google hace en su tienda con respecto a Estados Unidos (el servicio cuesta US$ 6.99 y US$ 69.99 anuales).

El mandaloriano a bordo de una speeder bike (Foto: Disney Plus)

