"The Umbrella Academy": Gerard Way, de My Chemical Romance a escritor de cómics

La versión televisiva de "The Umbrella Academy" ha logrado capturar a los fans que esperaron por mucho tiempo la adaptación de este cómic creado por Gerard Way, el exvocalista de la banda My Chemical Romance. El artista está de regreso en escena pero con un proyecto súper distinto a lo que inició en el año 2001.

De la mano de Netflix y de los escritores Jeremy Slater y Steve Blackman, quienes adaptaron el cómic para la televisión, el cantante y el ilustrador Gabriel Bá han visto la primera parte de su creación en la pantalla, con buena respuesta de la crítica, que la ha catalogado como una producción impecable en términos de cómo construir una adaptación sin la necesidad exagerar o sacar de línea la idea original.

"The Umbrella Academy" cuenta la historia de una familia disfuncional de superhéroes formada por Reginald Hargreeves, inventor y padre adoptivo de los integrantes de este grupo, llamados Monocle (Hargreeves), Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin.



A pesar de sus diferencias que se hicieron evidentes desde que eran pequeños, los superhéroes tienen que reunirse muchos años después de su disolución para desvelar la misteriosa muerte de su padre adoptivo, a la par que enfrentan sus propios conflictos personales por sus diferentes habilidades especiales.

Si luego de leer estos primeros párrafos, corriste a escuchar las canciones de My Chemical Romance y recordaste aquellos años de adolescencia, aquí te contaremos la historia de Gerard Way y la banda de rock que estuvo unida hasta el 2013.

¿Quién es Gerard Way?

Gerard Arthur Way nació el 9 de abril de 1977 en Estados Unidos. Él es músico, cantante, escritor de cómics y líder del sello Young Animal de DC Comics. Pero es conocido a nivel mundial por ser el vocalista de la banda My Chemical Romance, que estuvo en actividad hasta el 2013.

Su interés por las historietas empezó cuando estaba en el tercer año de colegio, fue internado por una cirugía a las amígdalas y como se sentía aburrido, su abuela decidió regalarle unas historietas para que se distraiga y desde ese momento se enamoró de los superhéroes.

Cuando tenía 9 años, su abuela le compró su primera guitarra acústica, aunque dejó de tocar un tiempo y volvió a hacerlo a los 15 años, época en la que comenzó a unirse a diversas bandas musicales y a los 17 años empezó a escribir sus propias canciones.

Al acabar la escuela, ingresó a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde estudió cuatro años y se graduó como bachiller en bellas artes. Además, en 1999 obtuvo una licenciatura en ilustración de caricaturas.



Después de egresar de la Escuela de Artes Visuales, Way pasó un año y medio trabajando en la editorial DC Comics, donde ayudaba en el trabajo editorial y en la sala FedEx.



Luego de un largo tiempo, Gerard tuvo un trabajo como diseñador de juguetes, al que debió renunciar por que empezaban hacer giras con su banda My Chemical Romance.



¿Cuándo empezó la banda My Chemical Roamnce?

En 2001, Gerard Way trabajaba como dibujante de cómics y fue testigo de los atentados del 11 de septiembre, tragedia que lo animó a intentar hacer algo significativo con su vida. Way le planteó a su amigo de secundaria Matt Pelissier la idea de formar un grupo, por lo que comenzaron a componer canciones juntos.



En 2002 lanzaron su primer disco como banda, llamado "I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love".



Su primer éxito llegó en el 2004 con la canción 'Helena', que está dedicada a su abuela Elena Lee Rush, que murió dos semanas antes de publicar el disco.



Ese fue el comienzo de su ascenso en el mundo de la música, donde se hicieron conocidos en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Japón.



Las canciones más reconocidas de la banda son 'Helena', 'I'm Not Okay (I Promise)' y 'The Ghost of You', teniendo todas ellas su respectivo videoclip. De hecho, el video de 'Helena' fue incluido en un ranking anual de MTV Latinoamérica, alcanzando la primera posición como el más solicitado del año 2005.



En 2006, lanzó junto a la banda el disco "The Black Parade", que le ayudó a vencer su temor a la muerte y descubrir que le temía más a la vida.



En 2009, Gerard participó en solitario en el soundtrack de la película "Final Fantasy VII: Advent Children Complete".



"Danger days: The True Lives of the Fabulous Killjoys", su cuarto álbum, se concretó en el 2010. Al año siguiente comenzaron una gira para promocionar el disco y les sumó mucho más fanáticos.



En el 2012, como parte de la gira para la promoción del último disco que sacaron como banda se presentaron en Nueva Jersey y sorpresivamente ese fue el último concierto de "My Chemical Romance". La banda anunció su separación poco después.



Tras algunas colaboraciones con otros artistas, Gerard grabó su primer álbum como solista: "Hesitant Alien".



¿Cuándo nació “The Umbrella Academy”?

Gerard empezó a dibujar dicho cómic en el 2007, cuando tenía 30 años y en el 2017 anunció que Netflix adaptaría su trabajo para la televisión. Dos años después, en febrero de 2019, "The Umbrella Academy" estrenaría su primera temporada de 10 episodios.

Diez años después de publicar el cómic, Gerard anunció que Netflix adaptaría su trabajo (Foto: Netflix) Luego de 10 años de escribir el cómic. Gerard anunció que Netflix adaptaría su trabajo. (Foto: Netflix)

En la idea original, el cómic cuenta con 6 capítulos de la saga 'Apocalypse Suite', así que los guionistas y productores junto a Gerard Way tuvieron que extender la historia y rellenarla hasta lograr un final inesperado y muy bien armado.

Luego de ver los primeros 10 capítulos, tendremos que esperar para saber si habrá una segunda temporada y si la idea es aceptada por Netflix. La historia continuaría con 'Dallas', el segundo volumen de “The Umbrella Academy” que también cuenta con seis episodios.

La serie que tiene como protagonistas a Ellen Page (The White Violin), Tom Hopper (Spaceboy), Robert Sheehan (The Seánce), Emmy Raver-Lampman (The Rumor), David Castañeda (The Kraken), Aidan Gallagher (Number Five) y Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves), comenzó su rodaje el 15 de enero de 2018 en Toronto (Canadá) y terminó el 18 de julio de 2018.