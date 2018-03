"The Walking Dead" 8x13: el adelanto del episodio | VIDEO

Se suponía que Negan y sus seguidores llegarían a Hilltop para repartir castigo, pero eso no ocurrió. Los planes, retrasados unas horas, se retoman recién en el episodio 8x13 de "The Walking Dead", a transmitirse el domingo 25 de marzo.

Como se aprecia en el adelanto de "The Walking Dead" 8x13, "Do Not Send Us Astray", Simon (Steven Ogg) es el líder de facto de los Saviors ante la ausencia de Negan y no tiene intenciones de cancelar el ataque a la comunidad de Hilltop.

Pero, si bien Negan (Jeffrey Dean Morgan) no tiene deseos de matar a todos en Hilltop (su plan para atacar con armas infectas busca asustar), Simon es un radical. Ya ordenó antes la muerte de los Scavengers y nada le impide hacer lo mismo con los otros sobrevivientes.

O mejor dicho, Maggie (Lauren Cohan) sí está para impedirlo. Para ello tiene a 38 rehenes, así como 38 balas listas para usarlas en caso Simon tenga intenciones de atacar. ¿Se atreverá el antagonista a desarrollar su plan aunque ello signifique la muerte de su propia gente?

En su octava temporada, "The Walking Dead" desarrolla una guerra entre los Saviors contra Alexandria, The Kingdom y Hilltop; comunidades hartas de vivir bajo las órdenes de Negan. No obstante, solo Hilltop permanece en pie luego de un ataque coordinado.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" los domingos por la noche en Fox Series (canal premium y app). Se repite el día siguiente en el canal Fox básico.