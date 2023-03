La cultura no descansa y una de sus representantes peruanas parece querer seguirle el ejemplo. Hablamos de la actriz y presentadora de televisión Denise Arregui, quien en estos momentos balancea exigentes labores: ser la nueva conductora del programa “Presencia cultural” y protagonizar la reposición de la obra “Hermanas”.

En diálogo con El Comercio, Arregui resaltó la gran responsabilidad que significa suceder a Ernesto Hermoza en la conducción del icónico programa, desaparecido desde 2020. “Es una oportunidad para revivir un espacio que durante mucho tiempo se dedicó a promocionar y difundir temas de arte y cultura, que es algo que se extraña mucho en la televisión de señal abierta”, afirmó la experimentada presentadora.

Sin embargo, remarcó que el nuevo programa no será exactamente igual al que estábamos acostumbrados y buscarán darle un nuevo lenguaje audiovisual más dinámico y atractivo. “Bajo la dirección de Ernesto y luego bajo la conducción de Alonso Rabi, ‘Presencia cultural’ era más un programa de conversación, de entrevistas extendidas”, señaló. “Nosotros vamos a cambiar mucho de ese formato y estamos llevándolo más a la calle con reportajes, visitando espacios públicos o de creación con la intención de ver al artista en su zona.”

La conductora señaló que el norte del programa será abarcar temáticas artísticas y culturales que convoquen a todos los peruanos. “Claramente si el programa se produce en la capital, va a haber una gran tendencia a cubrir cosas que suceden acá. Pero creo que es un reto importante intentar expandirnos, poco a poco, para ver lo que también sucede en las regiones”, consideró.

Arregui resaltó la importancia de programas como “Presencia cultural” no solo como un espacio erudito, sino uno necesario para el funcionamiento saludable de los humanos y la sociedad. “Creo que es importante entender las emociones que hay detrás de cualquier forma de arte, sean unas más emocionales y otras más políticas, algunas con mensajes claros y otros más abstractos. Todas estas combinaciones me gustan porque el arte, aunque no lo entendamos del todo, igual nos hace reflexionar sobre temas importantes como nuestra identidad, problemas sociales o incluso la vida en general”, consideró. “Es por eso que creo que nos haría muy bien escuchar a diario algo que tenga que ver con la creación artística, porque esta abre el espíritu en su sensibilidad más generosa y positiva.”

Además… “Presencia cultural” Programa se transmitirá en TV Perú todos los sábados a las 6 p.m. a partir del 25 de marzo.

A este reto se le suma protagonizar la obra “Hermanas”, aclamada obra que estrenó en julio del 2022 junto a Lucía Caravedo y que se repone a inicios de abril en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica.

Escrita y dirigida por el dramaturgo francés Pascal Rambert, la obra gira en torno a dos hermanas con una relación enajenada que se vuelven a encontrar tras la muerte de su madre, desatando una inevitable discusión donde los resentimientos, rencores, odios y el amor chocan con resultados intensos y, por momentos, incluso incómodos para el espectador.

Para Arregui, la aparentemente simple premisa de la obra es elevada por la escritura de Rambert, quien dota a la discusión de aristas, temas y aspectos subyacentes que pintan detalles de la vida de sus protagonistas e invitan al lector a seguir el rastro de los hechos que llevaron a la destrucción de la relación entre las protagonistas.

Denise Arregui y Lucía Caravedo protagonizan "Hermanas", obra del dramaturgo francés Pascal Rambert. / ALESSANDRO CURRARINO

Esta intensidad se ve reflejada en la relación de las artistas que la interpretan. “Lucía y yo nos hemos llegado a conocer más que a otra compañera de escena”, consideró Denise. “La forma en que está creada esta obra hace que las actrices nos sensibilicemos frente a muchos temas femeninos, de vínculos de hermanas, y por supuesto hemos ahondado en la una y en la otra, en lo bueno y en lo malo.”

Denise consideró que la propuesta de la obra – y de la dirección de Pascal - es altamente exigente para sus intérpretes debido a que tiene mucho que ver con “cómo las palabras repercuten en el cuerpo”. “Para mí se volvía en una cosa muy física. Su forma de escritura es como estos cuchillos que nos estamos lanzándonos constantemente y este nivel de agresión no es bonito de sentir”, señaló. “Sin embargo, lo que nos salvaba a mí y a Lucía, y lo que finalmente también salva a estas hermanas, es el real y profundo amor entre ellas, ya que sin este no hay nada. Sería solo odio por odio, un berrinche cojudo.”