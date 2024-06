Este sábado se lleva a cabo la sexta Noche de Sentencia en el programa culinario ‘El Gran Chef Famosos’. Durante la competencia Ivana Yturbe reveló que se hizo una prueba de embarazo tras despertar rumores de un posible embarazo.

Todo ocurrió cuando José Peláez, conductor del reality, llegó hasta la estación de la esposa de Beto Da Silva para conversar sobre su curiosa forma de cortar.

“He traído una pruebita porque no quería hacérmela en mi casa para que Beto ni sospeche”, señaló la participante, quien señaló que todavía espera los resultados.

Como se recuerda, hace unos días, la modelo generó preocupación entre sus compañeros al sentir náuseas en plena competencia, malestar que le impidió seguir cocinando para recibir atención médica.

“Estoy con un poco de náuseas. Pero ya me están perturbando (…) prefiero tomar la pastilla”, aseguró Ivana al equipo médico del reality de cocina.

Tras ello, Yturbe confesó ante las cámaras que no estaba en sus planes convertirse en madre por segunda vez. “Hoy me voy directo a laboratorio porque ya estoy bien preocupada. No sé qué está pasando”, finalizó.