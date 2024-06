Renzo Spraggon, modelo argentino que participó en “La casa de Magaly”, atraviesa una grave crisis emocional tras el fallecimiento de su madre Adriana, quien perdió la vida tras una batalla contra el cáncer.

Así lo confirmó Brenda Spraggon, su hermana, quien reveló además el detalle de su estado emocional, el mismo que influyó en su salud física.

Mediante una entrevista con el Trome, Brenda reveló que su hermano viene pasando una situación terrible, tras el fallecimiento de su mamá, sin embargo descartó que se trate de un cuadro depresivo clínico.

“Renzo está desconectado de todo, tiene días malos y otros muy malos. Él tenía una conexión muy grande con mi mamá y ahora estamos ayudándolo a salir adelante”, dijo.

En ese sentido, al mes del fallecimiento de su madre, Renzo habría perdido 8 kilos. Como se recuerda, el modelo destacaba por su magra y construida musculatura.

“No sé si llamarlo depresión, pero está muy triste, el primer mes bajó mucho de peso, no quería comer, perdió 8 kilos, pero yo estoy pendiente de él”, añadió. A su vez, Brenda dijo también que le prepara sus comidas y lo incentiva para que regrese a entrenar. “Por suerte ya está entendiendo”, comentó.

Renzo Spraggon confirmó la noticia de su fallecimiento el 15 de abril de 2024, mediante una extensa y sentida publicación, el modelo dijo adiós a su madre.

“[...] Me quedo con tu última mirada diciendo que me amas y te hice escuchar el tema que siempre me señalabas diciéndome que eras mi fans número 1 te veo pronto te amo por siempre” (SIC), escribió.