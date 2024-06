El cantante peruano John Kelvin fue citado por el Poder Judicial con el fin de explicar su reciente salida del país, sin embargo no se presentó ante la citación y su expareja, Dalia Durán pidió que se le apliquen sanciones estrictas.

Como se recuerda, el intérprete viajó hasta Chile y Argentina para visitar a su madre y realizar una gira musical, así como presentaciones en medio de comunicación.

Ante su viaje realizado a inicios de junio, el Poder Judicial citó a Kelvin el lunes 17 a las 10 a.m. en su sede de Lima Norte, debido a presuntos incumplimientos de restricciones.

“Ya es mediodía, hemos dado tiempo porque la cita de él era a las 10″, señaló Duran. A lo que su abogada, Doris Saldaña complementó: “Si el no cumple, estaría cometiendo el delito de desacato y podría ir a la cárcel de nuevo”.

Por su parte, la defensa del cantante, asumida por el abogado Franco de la Cuba, indicó que John pidió el permiso para su viaje en noviembre de 2023, cuando salió de prisión, por lo que no habría incumplido ningún mandato.

No obstante, para Durán y su abogada esto representaría una falta, lo cual motivaría su nuevo encarcelamiento, a lo que presentaron un acta de desacato, la cual fue rebatida por De La Cuba, alegando falsedad.

A su vez, Dalia Durán comentó que John Kelvin no desea consignar sus salidas del país para ocultar sus ingresos, y así no aumentar la pensión por alimentos para sus hijos y no pagar la indemnización por las agresiones propinadas en su contra.

En ese sentido, tras el presunto incumplimiento de medidas restrictivas, la bailarina y figura de televisión Dalia Durán pidió que el Poder Judicial lo encarcele nuevamente.