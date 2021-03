Conforme a los criterios de Saber más

Tras el primer atisbo de rebeldía adolescente, surgieron cambios en la vida de Mike Bravo. Dejó relegada la música clásica que lo acompañó en su niñez, para adentrarse en el heavy metal. Se dejó atrapar por los fuertes ritmos de Korn. Y en su búsqueda por divulgar el género, en 2015, llegó a “Yo soy” imitando a Jonathan Davis. Cinco años después, volvió al ‘reality’ en la piel de Marilyn Manson. Esta vez, movido por una fuerza más poderosa: el amor de un padre por su hija.

“La primera vez que fui a ’Yo soy’ recién me había convertido en papá. Fui con el personaje de Korn, pasé el cásting, pero ya no regresé a la competencia por falta de tiempo, trabajaba, me dedicaba al ámbito marítimo. El año pasado volví por un tema personal, para que mi hija pueda verme a través de la televisión. Y lo conseguí, gracias al programa ya puedo verla, el fin de semana estuve con ella. La competencia no termina, pero yo ya gané. Poder ver a mi hija es mi principal premio”, asegura Mike.

¿Por qué no te dejaban verla?

Por un tema de padres separados.... Mi hija es mi fan número uno, antes de cada presentación me llama para alentarme, siempre me dice que voy a ganar.

Y ahora que has vuelto a la competencia, ¿aspiras ganar?

No hago esto por ganar, mi objetivo nunca ha sido ganarle a nadie. Lo que busco es darle valor a mi música, a mi trabajo, darle difusión al género que me gusta. Es injusto que una banda que invierte cinco mil dólares en instrumentos cobre mil soles la noche. También me encantaría tener un programa sobre el metal peruano.

TROME | Marilyn Manson impresiona al jurado de Yo Soy (Yo Soy)

En la última edición de “Yo soy”, Maricarmen te agradeció por haber aceptado imitar a Marilyn Manson, pese a que no te gustaba el personaje. ¿Es verdad?

Así es, al principio me negué imitar a ese brother porque no me gustaba su música, no sabía ninguna canción suya, había escuchado algo por cultura general, pero nada más. Mi intención era volver a imitar a Jonathan Davis porque soy recontra fan de Korn y siento que tengo el timbre parecido. Sin embargo, me pidieron que intente imitar a Manson. Y lo hice.

-¿Qué fue lo más retador del personaje?

Creo que nada. Se me hizo fácil imitarlo, comportarme como él, porque me di cuenta que tengo un poco su esencia, su rebeldía. Por ejemplo, no me costó trabajo ponerme ropa de mujer o romper cosas en el estudio, ya he roto tres micrófonos. De una manera u otra ese personaje es la extensión de lo que la gente quisiera hacer en un escenario o en televisión.

-¿Ahora que imitas a Marilyn Manson, lo sigues viendo con los mismos ojos?

Con el pasar del tiempo he aprendido a apreciar arte detrás de todo lo que hace en el escenario. Antes pensaba que era un loco que se trepaba y nada más, ahora escucho su música. Imagínate.

-¿Cuánto tiempo te toma la caracterización?

Es un proceso largo, de aproximadamente cuatro horas, es la cara, los tatuajes...

-¿Y la ropa es una propuesta tuya o se encarga el área de vestuario del canal?

Es una propuesta mía, informo lo que necesito y el canal se encarga de confeccionarlo. Y eso pasa con todo, prácticamente me dirijo solo porque, como cabeza de ese equipo, soy quien debe tener el control. Ha sido un proceso de aprendizaje tanto para ellos (el canal) como para mí, como han visto que mis ideas funcionan, me dejan encargarme de todo.

¿Cuánto tiempo ensayas para una presentación?

Toda la madrugada porque hay canciones que hay que meterle arreglos y sintetizadores. Yo mismo hago las pistas y mientras me maquillan aprendo las letras de las canciones. Invierto todo el día para una gala.

-¿Qué presentación te dejó más satisfecho?

La última versión que hice de “Antichrist Superstar”, quedé complacido con todo y el jurado también destacó mi participación.

-Cuéntame sobre tus inicios en la música.

Empecé a los ocho años cantando en el coro del colegio, hacía música lírica. El profesor nos hacía escuchar música clásica, me gustaba mucho, pero poco a poco me fui inclinando por el metal. Tocaba con mis amigos, pero nunca de manera profesional. La primera vez que tuve mayor exposición fue cuando ingresé a “Yo soy”.

-A un día de la final de “Grandes batallas”, ¿a quién consideras el competidor más fuerte?

A Carlos Burga (imitador de José José) porque su voz es similar a la del personaje que imita, ese un plus a su favor. En mi caso tengo que impostar la voz, esforzarme un poco más.

-De llegar a la final este sábado, ¿con qué piensas sorprender al jurado?

Sin duda haré algo sorprendente, que deje a todos pasmados. Si llego a la final sabrán a qué me refiero.

El dato

La final de “Yo soy: Grandes batallas” será este 6 de marzo a las 9:30 p.m. vía Latina Televisión.

El Instagram de Mike Bravo es: @mike1bravo

VIDEO RECOMENDADO

TROME | La historia de Marilyn Manson de ‘Yo Soy’

TAMBIÉN PUEDES LEER