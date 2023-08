Las batallas más intensas y demoledoras se ganan “con todo, menos con miedo”. Una vez más, Natalia Salas (Lima, 1987) venció. La noche del último sábado levantó la ‘Olla de oro’ tras vencer a Alessandra Fuller en la segunda temporada de “El Gran Chef: Famosos”. A un año de haber sido diagnosticada de cáncer de mama [enfermedad que superó], y a una semana y media de cumplir 36 años, la actriz tiene un nuevo motivo para celebrar. “Esta es la cereza del pastel. Es demostrarme a mí misma que todos los sueños se hacen realidad si realmente los deseas y trabajas por conseguirlos. Y si yo pude, todos podemos”, reflexiona.

“Hice una analogía de mi paso por el programa y lo que viví este año: La eliminación hubiese podido ser el diagnóstico positivo, el repechaje, el tratamiento; y la final, tocar la campana”, refiere.

La segunda temporada del espacio de Latina se estrenó el 22 de junio. Junto a Natalia participaron Mónica Torres, Peter Arévalo, Alessandra Fuller, Laura Spoya, Mauricio Mesones, Jesús Neyra, Katia Palma, Belén Estevez, Antonio Pavón, Junior Silva y Jimmy Santi.

“Yo busqué esta oportunidad. Cuando me enteré por Mónica Torres de la segunda temporada, le escribí a Ricardo Morán, sin conocerlo, para que me tenga en el radar. La verdad es que nunca me leyó ni respondió. Pero dos semanas después me llamó Alexandra Olaechea (responsable de la gerencia de entretenimiento de Canal 2) para decirme que había una oportunidad. Me dijo que vaya un martes. Fueron ocho semanas de competencia”, recuerda la actriz.

El camino hacia la victoria, no fue fácil para Natalia. Su gran poder de resiliencia hizo que no claudicara ante la presión del concurso y sus escasos conocimientos culinarios.

“Cuando empecé en la competencia no cocinaba nada, por eso siempre estuve con el miedo latente de que me boten. Sin el apoyo de mi familia, sobre todo de Sergio [Coloma, su pareja], no hubiese podido continuar. He podido cumplir con todo esto porque él existe porque me bancaba en todos estos sueños”, enfatiza.

Luego de ser eliminada en una primera etapa de la competencia y entrar al repechaje, Natalia retornó fortalecida a la cocina de “El Gran Chef: Famosos” por una segunda oportunidad.

“La semana del repechaje fue dura. Grabábamos ocho horas diarias, luego me iba al teatro, hasta las 11 de la noche [estaba en la obra ‘Té de tías’]. Cuando regresé me di cuenta que podía llegar a la final y ganar. Conforme pasaba el tiempo, me iba haciendo más fuerte. Me di cuenta que podía hacer cosas ricas y espectaculares en la cocina”, asegura.

Después de ocho semanas de competencia, Natalia Salas triunfó en "El Gran Chef: Famosos. (Foto: Latina)

Gracias a “El Gran Chef: Famosos”, Natalia descubrió que tiene un gran talento para la cocina, por lo que espera ampliar sus conocimientos en ese rubro, estudiar gastronomía y abrir un negocio familiar.

“Cuando mis papás se separaron tuve que dejar mis estudios de Ciencias de la Comunicación para trabajar, y quedó pendiente el terminar una carrera universitaria. Ahora que descubrí este nuevo universo apasionante, estudiaré gastronomía. Será una forma de cumplir ese sueño relegado”, señala.

En cuanto a la actuación, otra de sus grandes pasiones, la actriz manifestó que este 1 de septiembre estrenará “Oz, La Bruja y el Mago”, puesta en escena en la que interpretará a La Bruja Mala del Este, en el Teatro Peruano Japonés.

“Estoy entusiasmada de volver al teatro, un espacio que me ayudó mucho con mi tratamiento contra el cáncer de una manera musical lúdica. Y dentro de dos semanas estrenaré una canción compuesta por Jessyca Sarango. Es hermosa, la hizo para mí. También está mi libro “Con todo menos miedo. El libro de los decretos”, relanzaré La muelona (su negocio de ropa interior), y sacaré una marca de polos con las frases que siempre he dicho”, narra, emocionada.

“Como verás, después de ‘El Gran Chef: Famosos’ hay mucho más. Los sueños nunca se terminan. Ojalá mi historia sirva de ejemplo a las personas de que sí se puede y de que hay que andar con todo, menos con miedo”, subraya.

Nueva entrega

Este lunes 14 de agosto inicia la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. El programa concurso gastronómico seguirá bajo la conducción de José Peláez y los jurados continuarán siendo Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

Los famosos que se enfrentarán en la cocina de esta nueva entrega son: Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Christian ‘El loco Wagner’, Fátima Aguilar, Armando Machuca, Leslie Stewart, Mariela Zanetti, Sirena Ortiz, Santi Lesmes, Rocky Belmonte y el ‘tiktoker’ peruano Josi Martínez.

Además… "El Gran Chef: Famosos" presentó su recetario, el cual incluye las 103 recetas que se prepararon en la primera temporada.

