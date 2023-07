“El Gran Chef Famosos” vivió varios días de intensa competencia durante su etapa de repechaje. Junior Silva, Antonio Pavón, Jesús Neyra, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jimmy Santi dieron lo mejor de sí en búsqueda de su posible regreso a la competencia, solo tres fueron los elegidos.

En la edición del lunes 24 de julio se vivió la final de la etapa del repechaje y, tras la preparación del primer plato de la noche, dos participantes fueron elegidos. Natalia Salas y Mauricio Mesones ganaron la primera etapa de la competencia y recuperaron sus lugares en “El Gran Chef Famosos”.

Acto seguido, cuatro competidores pusieron a prueba su destreza en la cocina para prepara Arroz con pollo. En 40 minutos, los participantes no solo mostraron sus dotes culinarios, sino que trabajaron bajo mucho estrés. Finalmente, solo uno logró el tan ansiado regreso.

El elegido fue el actor Jesús Neyra, quien superó a Junior Silva y Antonio Pavón en la competencia. Cabe señalar que Jimmy Santi decidió dar un paso al costado debido a la presión que demandaba el reality de cocina.

“No voy ni a probar mi plato porque pase o no pase, yo me retiro de este hermoso juego que me está haciendo mucho daño… Tengo 79 años y ya no doy más, los nervios, he tratado de cumplir con esto porque creo que debería hacerlo”, declaró Jimmy Santi antes de abandonar el set de televisión.

De esta manera, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra se convirtieron en los tres participantes eliminados que regresaron al programa. Ellos se unirán a Belén Estévez, Ale Fuller, Mr. Peet, Mónica Torres, Laura Spoya y Katia Palma en la búsqueda por el primer lugar de “El Gran Chef Famosos”.

