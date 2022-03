Conforme a los criterios de Saber más

En medio de tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus, Pierangeli Dodero decidió continuar con su misión de brindar entretenimiento sano para toda la familia en la televisión. Es así que nació “Niños extraordinarios”, un programa dedicado a reforzar la educación de los más pequeños de la casa tras dos años complicados donde no pudieron asistir a la escuela.

En entrevista con El Comercio, la Señora Perú Mundo 2019 también dio detalles de su experiencia en concursos de belleza y las lecciones que se llevó tras su participación; así como la emoción que vivió al alzarse con el título de Miss Mundo Latina Internacional en 2003. Conoce todos los detalles.

Pierangeli, asumes un nuevo reto conduciendo el programa “Niños extraordinarios”, ¿cuáles son tus expectativas?

Definitivamente es un reto conducir “Niños extraordinarios”. Vengo de un magacín que es “Pierangeli en casa”, pero estoy contenta por la acogida de los niños. Soy una niña más en el escenario y definitivamente me he preparado para esta conducción con clases de teatro, clases de clown. Para mí es un reto, pero contenta. Hasta ahora ya hemos grabado los tres primeros programas de marzo y la complicidad con los niños es bastante. Por ese lado estoy muy contenta.

¿Cómo surgió la oportunidad de ser la presentadora del programa?

Junto a mi productor, Víctor Sánchez, creamos “Niños extraordinarios”. Teníamos este proyecto desde hace algún tiempo y definitivamente queríamos apostar por la educación en los niños, contenido de familia. Nuestra línea siempre ha sido familiar y buscamos un programa con calidad donde se premie el conocimiento de los niños y se valore la línea que seguimos. Siempre apuntando a las familias peruanas.

En esta ocasión tienes la oportunidad de compartir con niños, ¿cómo viene siendo la experiencia?

Realmente enriquecedora. Aprendo muchísimo de ellos, también es parte de ser una niña más como ellos. La inocencia, las respuestas inesperadas, es la vuelta a clases que muchos me comentan. Es una relación más de amigos y cómplices a la hora de las preguntas. Siempre dirigiéndolos. Agradecida con los padres porque confían en este proyecto. Todos los niños se van con premios, el propósito es que vean que la educación es necesaria. Definitivamente, para nosotros, un país culto es un país desarrollado. Nos falta muchísimo en la educación, pero queremos ayudar a que los niños aprendan y vean que el estudio, al fin y al cabo, es el que los va a hacer un mejor profesional.

Tu programa busca reforzar todo ese conocimiento de los niños que tal vez se ha perdido en estos dos últimos años por la pandemia...

Correcto. Es un refuerzo hacia el conocimiento y sobre todo unir a la familia en la televisión porque es algo bonito que pueda sentarse junta los sábados. Papás me han escrito y que también comparten el juego a ver si conocen las respuestas porque es historia, geografía, música. Es un momento de compartir.

¿Cómo vivieron el estreno de “Niños extraordinarios” el último sábado?

Lo vimos toda la producción junta. Realmente emocionados porque yo siempre digo que el programa “Niños extraordinarios” no es Pierangeli Dodero, sino que es todo el equipo. Sí tengo responsabilidad de llevar este sueño de toda mi producción y de la gente que confía y especialmente de los espectadores que esperan un programa de calidad. Entonces, estamos emocionados, contentos y agradecidos con el público que nos viene respaldando y siempre innovando programa a programa. La idea es que sean distintos, darles un matiz. Entretener al público.

No es la primera vez que conduces un programa de televisión, ¿qué es lo que más te atrae de este formato?

La cercanía con la gente, que los papás tengan ese cariño, esa confianza de que yo pueda jugar y divertirme con los niños. Lo más enriquecedor es esa conexión con la gente. A mí me llena muchísimo el contacto con la gente y que me vean cercana; no por ser una figura de la televisión me vean lejana. Por eso siempre estoy en contacto con la gente y para mí eso es lo que me llena como persona.

¿Cómo vienes desarrollando tu otro programa “Pierangeli en casa”?

Contentos con los dos proyectos al aire. “Pierangeli en casa” es un formato de entrevistas, pero a la vez varias marcas vienen apostando por nosotros, por el contenido y todavía continúa gracias a Willax. Ellos también apostaron por este segundo formato de “Niños extraordinarios” y con la mejor disposición de seguir este año con ambas conducciones.

¿Planeas trabajar en algún otro formato o programa?

Tenemos proyectos diversos con Víctor Sánchez. Después de año y medio de “Pierangeli en casa” es que viene “Niños extraordinarios”. Nosotros pensamos un proyecto por año más o menos; pero siempre manteniendo la línea de entretenimiento sano y familiar (…) Tenemos para rato, apenas estrenamos este programa y realmente tenemos buenas propuestas (para el futuro).

Hablando de tu experiencia en los concursos de belleza, ¿qué es lo que te enseñaron? ¿cuál es la mejor lección que te dejaron?

La mejor lección de los concursos de belleza es definitivamente que una debe estar preparada. Yo creo que no solamente uno va a competir, sino que debe tener las cosas claras por qué quieres participar. La convicción con la que vas, qué quieres lograr. Han sido plataformas de ayuda. Gracias a Dios he podido y sigo haciendo obras sociales que es lo más importante (para mí). Definitivamente, los concursos de belleza me han abierto puertas para yo ser un nexo entre las empresas y las comunidades que quiero apoyar como a las mujeres aimaras. Estoy en la mesa de negociación por los idiomas que hablo y las puedo ayudar a negocias. Ha sido una plataforma para yo ayudar a las comunidades con las que trabajo.

¿Recuerdas cómo fue esta última experiencia como Señora Perú 2019? Te llevaste el título de Mrs. Top Latina...

Nosotras estuvimos en China en el Señora Universo a finales del 2020. Quedé octava de las 90 señoras en el mundo y con el título de Señora Latinoamérica “Mrs. Top Latina” y definitivamente para mí estar entre las diez mejores ya era un logro, aunque me hubiera gustado traer la corona, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Dejé en alto el nombre del Perú y sobre todo con la convicción de que fui preparada. De ahí, venir al Perú y que naciera “Pierangeli en casa” durante la pandemia. Han sido momentos difíciles, pero bueno, había este proyecto y cuando uno hace las cosas con amor y pasión, salen bien (…) El concurso fue presencial, pero la preparación y los seminarios fueron virtuales; aunque esto nos permitió acercarnos a las personas que no tenían acceso a ir a lo presencial. Tal vez nos cerró algunas puertas, pero abrió otras.

También has tenido el título de Miss Mundo Latina Internacional en 2003, ¿cómo viviste ese momento?

Con 19 años, estar en Canadá y ganar un título mundial definitivamente no lo tenía planeado. Yo pensé que me iba a de paseo por así decirlo, claro que a competir pero no pensaba ganar. Eso me abrió muchas puertas con apenas 19 años y tener otras experiencias en el extranjero. Creo que ahí empezó el camino de darme cuenta que había muchas más cosas por hacer y por vivir. Se abrieron puertas que me permitieron ver la plataforma para seguir ayudando. (…) Yo creo que ese fue el inicio de todo lo que he logrado hasta ahora.

¿Cuál es el mensaje que dejas a tus seguidores?

“Niños extraordinarios” buscan unir a las familias peruanas y fomentar la educación en los niños dando un programa de calidad. Definitivamente estamos buscando a todos los niños extraordinarios del Perú, queremos conocerlos. Vamos a hacer alguna gira por los departamentos en algún momento buscando a los niños y premiando el conocimiento.

El dato

“Niños extraordinarios” se emite todos los sábados a partir de las 4 p.m. a través de la señal de Willax Televisión.

