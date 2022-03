Ernesto Pimentel alista su retorno a las pantallas con “El reventonazo” tras presentar una evolución positiva de la operación de trasplante de cadera a la que se sometió en enero pasado.

La popular ‘Chola Chabuca’ aseguró que su recuperación tiene un avance firme y que espera que cada día mejore un poco más, para estar nuevamente frente a las pantallas de América TV.

“Extraño al público, mis compañeros, la producción, quisiera estar ya en el programa, pero todo es un proceso y, como mi rehabilitación va muy bien, muy pronto estaré en pantallas”, dijo Pimentel, quien agradeció a todas las personas que siguen pendiente de su recuperación.

CELEBRA SINTONÍA:

Ernesto Pimentel también felicitó a todo su elenco por la gran sintonía que logró “El Reventonazo de Verano”, espacio de entretenimiento que el sábado 12 de marzo volvió a ser el número uno de los programas humorísticos con 8.3 puntos de rating.

“Me siento contento porque ahora yo estoy como director del programa y eso me llena de orgullo, pero los logros no fueran posible sin mis compañeros que vienen esforzándose para que el espacio, que cumple 15 años este 2022, siga alegrando a las familias. El Reventonazo tiene los mejores cómicos del Perú”, dijo.

Por su parte, “JB en ATV” obtuvo 7.3 puntos, el formato internacional de Latina “Perú tiene talento” logró 7.3 unidades, mientras que “Yo soy” consiguió 4.6.

LE RESPONDE A ANDRÉS HURTADO

De otro lado, Pimentel también decidió pronunciarse sobre la llamada que Andrés Hurtado le hizo durante la última emisión de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

La figura de América TV dijo que le tiene mucho aprecio al conductor de Panamericana Televisión; sin embargo, rechazó que utilizara esta conversación para asegurar que él miraba su programa.

“Yo le contesté de la mejor manera, por educación, a pesar de que estaba haciendo mi terapia, pero no le da derecho de hablar de esa manera (al decir que lo estaba mirando), porque no lo estaba haciendo”, indicó.

