Hace 25 años, “Girasoles para Lucía” impulsó la popularidad de Jorge Aravena (Lima, 1969) y lo internacionalizó. Ahora, el consagrado actor peruano retorna a su tierra natal para protagonizar junto a la actriz Emilia Drago (Lima, 1988), la nueva apuesta de Latina, “Pituca sin lucas”. Este será su reencuentro con las telenovelas luego de una larga pausa.

“Empecé actuando hace 34 años. Trabajé en el Perú, Venezuela, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Panamá, España y Colombia. La actuación, después de mis hijos, es lo más importante de mi vida, no me veo dedicándome a otra cosa. Estar aquí, nuevamente, me hace demasiado feliz, y no solo porque soy peruano, sino por el cariño de la gente, su comida, y todas las cosas bonitas que me dan”, comenta Aravena.

En el remake peruano de la telenovela chilena creada por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, Jorge es Manuel Gallardo, un atractivo viudo con cuatro hijos. Trabaja en el terminal pesquero, tiene una vida tranquila y monótona, pero esta cambia radicalmente cuando conoce a ‘Techi’ (Emilia), su nueva vecina.

“Es un tipo solitario, perdió a su esposa hace ocho años, y no busca una relación estable. Tiene una novia en el terminal, ‘Conchita’ Méndez (Kukuli Morante), pero no está enamorado, solo quiere pasarla bien. Sin embargo, sus sentimientos cambian cuando conoce a la vecina. Es un personaje muy rico, coincidimos en muchas cosas, tiene cuatro hijos, igual que yo, y su segunda hija también es mujer, como la mía”, refiere.

Jorge Aravena da vida a Manuel Gallardo en la nueva ficción de Latina. (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

Por su parte, Emilia Drago encarna a Techi, una mujer adinerada, casada y con tres hijas. El gran dilema de su vida comienza cuando su esposo se fuga del país y la deja sin sustento económico. Es allí cuando se ve obligada a mudarse con su familia a un distrito de clase media y empezar desde cero.

“Este personaje es muy especial porque es una mujer grande, de 40 años, que pese a haber tenido una vida llena de comodidades, cuando el marido la deja y se queda sin dinero, no se hunde en sus penas, sino todo lo contrario: lucha por salir adelante, es trabajadora y muy humana. Siento mucha conexión con ella por el lado maternal”, destaca la actriz.

Emilia Drago interpreta a 'Techi' en "Pituca sin lucas". (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

Las grabaciones de “Pituca sin Lucas” se iniciaron el 10 de marzo y el estreno está programado para mayo. Drago cuenta que durante las lecturas de sus personajes recibieron el asesoramiento de Rodrigo Bastidas, creador de la historia.

“Fue un lujo, un regalo, tener al escritor en persona. Escuchar a quien creó el personaje te permite entenderlo”, señala Emilia, a quien la propuesta para dar vida a Techi le llegó en enero de este año. “Recibí la llamada un día que estaba con mis hijas, toda alocada, camino a una clase de natación. Acepté hacer el casting gustosa y cuando salí de hacerlo, sentí mucha conexión bonita. A la semana me llamaron para decirme que me habían escogido”, recuerda.

Esta propuesta le llegó a la actriz, luego de una etapa de mucho aprendizaje, pero también de rechazo y decepción.

“Aprendí mucho, también me estampé contra la pared. La maternidad fue un punto de quiebre fuerte en mi vida. Cuando salí embarazada de mi primera hija me sacaron de dos producciones y durante un tiempo nadie me llamaba, no me elegían para nada. Era una cosa frustrante. Luego, mi segunda hija, llegó en pandemia, en mayo del 2020. También fue un golpe durísimo”, aclara.

A Jorge Aravena, la propuesta le llegó el 15 de diciembre del 2023. Al principio el actor no le prestó mucha atención porque creía que las grabaciones se iniciarían en febrero y para esa fecha tenía dos compromisos pactados con Telemundo.

“Pero cuando me llega la sinopsis, y vi que una historia hermosa, que cualquier actor quisiera tener en sus manos para sacarle provecho, le dije a mi manager que siga con las conversaciones. Luego se retrasaron las grabaciones y todo se acomodó”, recuerda tras aclarar que jamás se ha considerado un galán, y menos ahora que tiene 54 años. “Siempre he querido ser visto como actor con altos y bajos, jamás he sido un galán”, remarca.

La valla alta que representa el éxito de “Papá en apuros”, en el mismo horario, no intimida a la dupla de actores. Más bien, los motiva a dar lo mejor de sí mismos y entregar un trabajo profesional.

“Esto nos exige a hacer un mejor trabajo, pero no hay que pensar en superar a la competencia. Todo cae por su propio peso”, destaca Jorge. “A mí me da la sensación que Latina, Chasqui y Mega están poniendo la valla alta para la producción peruana en general”, subraya Emilia.

Emilia y Jorge aseguran que la química que tienen se refleja en las grabaciones y se transmitirá en la pantalla. (Foto: Joel Alonzo)

En “Pituca sin lucas” también actúan: Kukuli Morante (Conchita Méndez), Priscila Espinoza (María Gracia Rizo Patrón), Francisca Aronsson (María Belén Rizo Patrón), Narelle Casabone (Maria Piedad Rizo Patrón), la primera actriz nacional Martha Figueroa (Socorro Lorenzi “La Cocó”), Jano Baca (Salvador Gallardo), Paulina Bazán (Micaela Gallardo), Diego Villarán (Franco Gallardo), Brandon Stieber (Alonso Gallardo), Gustavo Mayer (José Antonio Rizo Patrón), Sergio Giurinovic (Felipe Arosamena), Tito Vega (Enrique Andrade ‘Hernie’), Chapasa (Gregorio Choque ‘Goyo’), Fernanda Llanos (Margarita Prieto) y el primer actor nacional Roberto Moll (Bernando Iglesias).