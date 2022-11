La transmisión de los partidos del Mundial Qatar 2022 por Latina Televisión ha causado mucha polémica, debido a que han dejado de emitirse algunos importantes encuentros, lo que ha generado la molestia e indignación de los televidentes.

Es por ello que el canal decidió informar cuáles serán los partidos que NO transmitirá este martes 29 de noviembre pues como recuerda hace unos días confirmaron que solo emitirá 32 partidos en vivo y los otros 32 encuentros de manera diferida.

En ese sentido, los partidos entre Qatar vs. Países Bajos e Inglaterra vs. Gales serán transmitidos EN VIVO por la señal de Latina. Los otros dos encuentros entre Ecuador vs. Senegal y Estados Unidos vs. Irán, los podrás encontrar en la web y la App del canal 24 horas después de terminado los duelos.

Partidos del martes 29 de noviembre que Latina Televisión transmitirá:

● En vivo:

- Qatar vs. Países Bajos / Martes 29 de noviembre - desde las 9 a.m.

- Inglaterra vs. Gales / Martes 29 de noviembre - desde las 13:00 p.m.

● No se transmitirán en vivo (Diferido):

- Ecuador vs. Senegal

- Estados Unidos vs. Irán

Estos son los partidos de Qatar 2022 que Latina NO transmitirá EN VIVO este jueves 29 de noviembre. (Foto: Latina TV)

A continuación, te dejamos el calendario del Mundial de Qatar 2022:

● Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

● Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre.

● Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

● Semifinales: 13 y 14 de diciembre.

● Cuarto y tercer puesto: 17 de diciembre.

● Final: 18 de diciembre.