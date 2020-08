La pandemia ha resquebrajado la estabilidad económica de muchas familias peruanas, cuyos integrantes buscan la manera de levantar cabeza en un contexto que tarda en revertirse. Sin embargo, lejos de desanimarse, aparecen emprendedores con ideas y soluciones para adaptarse a la nueva normalidad. Es así como llega a las pantallas el segmento “¡Vamos, Perú!” de Latina, una propuesta para incentivar y difundir el trabajo de estas personas.

A medida que el país supera fases de reactivación, las oportunidades para salir adelante vienen acompañadas de retos. “Mucha gente que ha empezado negocios, con olfato y ganas para emprender, necesita información y orientación para lograr sus objetivos”, comenta Marta Rodríguez, directora de noticias de Latina.

Por ahora, se trata de un segmento dentro del noticiero de la mañana. No obstante, Rodríguez no descarta que pronto pueda convertirse en un programa debido a la demanda que hay por parte de la audiencia. “Actualmente debemos cumplir con muchas horas de transmisión al aire y no queremos descuidar nuestra tarea principal, que es producir noticias. Mientras tanto, el segmento continuará como un complemento importante”, asegura la directora.

VARIEDAD DE PROPUESTAS

El segmento no solo cumple un rol de difusión. Conscientes de que iniciarse en los negocios no es una tarea que pueda hacerse enteramente por intuición, se ha recurrido a profesionales que puedan asesorar a los emprendedores. “Trabajamos con especialistas que posiblemente aparezcan en pantalla pronto. Aprender a gestionar las licencias o evaluar la rentabilidad son detalles que pueden mejorar las propuestas”, señala la gerente.

No hay restricción para quienes deseen aparecer en el segmento. “Solo nada que atente contra la moral y las buenas costumbres”, bromea Rodríguez. Una vez que los candidatos envían sus videos, el equipo de producción se encarga de seleccionar los que saldrán en pantallas. Los entrevistas por teléfono para garantizar la credibilidad de lo que muestran y, si existen las condiciones necesarias, se envía un reportero y un camarógrafo. Aunque la mayoría de mensajes recibidos son de Lima, la opción está abierta también para el interior del país. Hasta el momento, se ha visto ideas en torno a gastronomía, ventas, textilería, tecnología, entre otros rubros.

Por último, la directora resalta la necesidad de sumarse, desde las posibilidades de cada uno, a colaborar con quienes atraviesan una situación complicada. “Esta crisis nos ha tocado a todos en general de manera muy profunda. Nos ha llevado a reflexionar sobre la vida y cómo nos enfrentamos a ella. Son momentos muy difíciles para nosotros y es importante que entre todos nos apoyemos”, concluye.

Quienes tenga una idea o emprendimiento que deseen difundir pueden enviar un video de veinte segundos a las redes sociales de Latina Noticias. Debe estar acompañado del nombre y número de Whatsapp del responsable.

