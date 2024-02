Verónica Linares (Lima, 1976) recuerda con gran lucidez y emoción el momento que conectó con las redes sociales. Cuenta que fue en el 2010, luego de ver por primera vez el logo de Twitter [hoy X] en la portada de una reconocida revista nacional. Desde entonces, la periodista mantiene una relación activa y amable con las diferentes plataformas digitales. Desde este domingo 11, a las 9 p.m., su programa de YouTube, La Linares, se verá también en Canal N.

“Decidí abrir mi Twitter, mi LinkedIn y mi YouTube, después de ver una enorme fotografía del pajarito azul. Fue en el departamento de Augusto Ayesta, un amigo que está bien metido en el tema de las redes. Se dio de una manera natural. Como soy, en esencia, reportera, no me cuesta hablarle a una cámara o a un celular. Siempre me grabo. Mi primer viral lo conseguí con un video en el que aparecía cambiándome para salir en el noticiero del mediodía: sacándome las botas para ponerme sayonaras. Y poniéndome el pantalón sin sacarme la falda [ríe]. Mis primeras entrevistas, en plena pandemia, fueron sobre temas relacionados a las mascarillas y vacunas. Luego entrevisté a amigos de la televisión. Empecé con Rebeca Escribens”, precisa la presentadora de “América Noticias: Primera Edición”.

─Tendrás a Alondra García Miró como primera invitada de La Linares en Canal N. ¿Cuál fue el criterio de selección?

Desde hace tiempo quería entrevistarla porque es un personaje que no habla mucho sobre su vida familiar. La conozco poco. Ni siquiera sabía cómo era su timbre de voz, y se lo digo en la entrevista. La idea era conocerla y que el público sepa más de ella. Habló de cosas personales interesantes. También le pregunté sobre Paolo, pero no ahondé en el tema porque me parecía injusto que una entrevista se reduzca a eso.

─¿Entrevistarás también a políticos?

Desde que creé La Linares tenía clarísimo que no haría nada de política. Era imposible hacerlo por tiempos y coyuntura. En el caso de YouTube necesitas publicar con cierta frecuencia, generalmente es una entrevista por semana. Además, era hacer lo mismo que hacía en “N Portada”. Por eso, empecé entrevistando a mis amigos, a Rebeca Escribens, a Valeria Piazza. Con Vale cocinamos durante 40 minutos. Fue muy divertido.

─¿Cuál es el programa que más repercusión o vistas tuvo?

Claramente, son dos. Las que tuve con Magaly Medina y con Ricardo y Jorge de “Hablando huevadas”.

─¿Te costó convencer a Magaly?

Creo que se dio gracias a la entrevista que me concedió Gisela Valcárcel porque hasta Magaly rebotó un comentario que ella hizo.

─¿Aceptarías conducir un programa de espectáculos, como el de Magaly, por ejemplo?

No, porque lo mío es el entretenimiento. Además, no estoy preparada para ello, no es mi rubro. Desconozco muchas cosas.

─¿Qué opinas de los ampays?

Me apenan todos. Qué duro, qué difícil. Mi marido está advertido. Le dije que si algún día lo ampayan, lo primero que haré será un episodio de La Linares con mi descargo. Luego lo entrevisto. Después vemos qué pasa [ríe].

─¿Cuántas personas conforman el equipo de La Linares?

Jean Manué Pimentel, dueño de la productora Los Realizadores, destina el equipo. A veces son dos, tres o cuatro personas, y yo. Ellos se encargan de la realización. Yo veo la investigación y la entrevista.

─Alguna vez comentaste que algunas generaciones te dicen youtuber, otras influencer o periodista. ¿Cuál te define mejor?

Soy reportera, y siempre voy a serlo. Miro las cosas con ojo de reportera, y eso hago a la hora de entrevistar. Desde 1998, que empecé en este camino, he entrevistado a millones de vecinos, entre deportistas, músicos, bailarines, políticos, funcionarios, presidentes, ministros, congresistas. Es lo que me nace, me fluye. Es mi vocación. No la cambiaría por nada.

─Hay quienes te criticaron por no profundizar en temas controvertidos. ¿Sientes que en esta nueva etapa estás más expuesta a las críticas?

Desde que empecé en “Primera Edición” recibo 80 mil críticas, pero no me perturban ni me preocupan. Carlos Cacho y Magaly me han criticado en televisión nacional, durante todo un día. Estoy curtida. Han hablado desde hace más de 20 años sobre mi pelo, mi ropa, mi físico y sobre lo que digo en televisión. Hasta me han inventado romances. ‘Peluchín’ también me sacó la mugre varias veces. A los artistas les afecta las críticas, a mí no porque soy periodista. No puedo pretender que todo el mundo me ame y adore.