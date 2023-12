¿Verónica Linares conducirá nuevo programa de cocina de América TV? Esto aclaró la conductora de noticias

América TV llevó a cabo su esperada preventa 2024 este jueves 30 de noviembre en donde estuvieron las principales figuras de dicho canal. Entre los nuevos espacios televisivos que se presentaron para el siguiente año, se reveló un programa de cocina llamado “En la mesa” que estaría conducido por Choca Mandros y Verónica Linares.

¿QUÉ DIJO VERÓNICA LINARES SOBRE CONDUCIR UN PROGRAMA DE COCINA DE AMÉRICA TV?

En la pasada edición de América Noticias, Verónica Linares realizó un enlace en vivo con el programa América Hoy, en la cual Ehtel Pozo no dudo en preguntarle a la periodista sobre el programa de cocina “En la mesa” y las especulaciones que se vienen tocando en las últimas horas.

Ante ello, la comunicadora respondió fuertemente indicando que son falsas esos rumores que la señalan a ella como una de las conductoras del nuevo espacio del canal de Pachacamac. “¿En serio? No sabía, qué gracioso. Yo qué voy a cocinar, imagínate, los huevos duros se me queman”, reveló la Linares muy sorprendida.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO PROGRAMA “EN LA MESA”?

Durante el evento de América TV, Choca Mandros fue consultado sobre el nuevo programa “En la mesa” que se realizará en el 2024. El productor contó detalles de lo que será el nuevo espacio de cocina indicando que tendrá invitados, con quienes podrá charlar mientras preparan el almuerzo.

“No solo vamos a tener la gastronomía peruana como el eje fundamental, sino también vamos a tener invitadores que les gusta la comida, que también tienen algo que hablar y vamos a almorzar juntos. Vamos a cocinar y almorzar juntos”, mencionó el presentador.

No obstante, el productor televisivo estuvo muy emocionado con este nuevo proyecto que se viene en los próximos meses, ya que hará dos cosas que ama: la conducción y la gastronomía. “Estoy feliz porque esta vez el canal me ha podido engreír. La gente sabe que yo me fui a estudiar (en el extranjero) gastronomía, turismo gastronómico y ahora me dieron la oportunidad de poder unir las dos pasiones. La gastronomía con la televisión”, sostuvo.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PROGRAMAS DE AMÉRICA TV?