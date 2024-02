Cómo se llama el nuevo programa de Verónica Linares en Canal N

Verónica Linares ha logrado convertirse en una de las periodistas más reconocidas del país, pues cuenta con muchos años de trayectoria, sobre todo en la conducción del noticiero de las mañanas “Primera edición” de América Televisión donde tiene más de veinte años. Sin embargo, desde hace poco la comunicadora ha incursionado en el mundo de las redes sociales con su programa llamado “La Linares”.

¿CUÁL ES EL PROGRAMA QUE CONDUCIRÁ VERÓNICA LINARES EN CANAL N?

Este sábado 3 de febrero, Verónica Linares utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar a todos sus seguidores que su programa digital “La Linares”, la cual entrevista en cada capítulo a los diferentes personajes de la farándula peruana, será transmitido por medio de la señal de Canal N.

La youtuber no dudo en compartir esta noticia y mostrar su emoción ya que dicho programa podrá llegar a más personas. “¡¡Estoy muy emocionada!!’ Pronto podrán ver La Linares a través de la señal de Canal N”, escribió la presentadora de televisión en su red social.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES?

Luego que Verónica Linares revelará en sus redes sociales que el programa “La Linares” que se difunde por su canal de YouTube, podrá ser visto dentro de poco por Canal N, los seguidores no tardaron en comentar tal publicación. Incluso, muchos de ellos le mandaron buenas vibras y felicitaciones por el logro que ha conseguido, aunque otros le mencionaron que no podrá entrevistar a ciertos personajes ya que no pertenecen a dicho canal.

“Wow!! Que bonito! felicitaciones!”, “Grande Veritooooooooo!”, “Pero no vas a poder entrevistar a otros personajes de otro canal porque no le van a dar permiso”, “Epa !!! Felicidades”, “Te lo mereces has trabajado duro para sacar adelante “La Linares” y ahora puedes ver un poco del fruto de tu trabajo”, Felicidades La Linares!!! Muchos Éxitos!!!”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

VERÓNICA LINARES NOMINADA A LOS LUMINY AWARDS 2024

No cabe duda que, Verónica Linares ha empezado este nuevo año con grandes noticias, pues entre ellas está la nominación a las premiaciones más importantes para creadores de contenido en el Perú. Se trata de los Luminy Awards, que es un acontecimiento que se lleva a cabo por el Zein, un streamer peruano que es muy popular en todo el mundo.

Y es que, la periodista se encuentra nominada en la categoría a Mejor Podcast, debido a su programa “La Linares”, que se difunde todas las semanas por su canal de YouTube. De esta manera, cuando se entero sobre esta nominación, se mostró muy contenta, a pesar que no sabe si va a terminar obteniendo el premio ya que enfrenta a otros canales.

Es importante mencionar que, “La Linares” estará compitiendo con otros espacios como: Te jalo (Carlos Vilchez), Carlín en la red y Todos sanamos. La segunda edición de los Luminy Awards se realizará este domingo 4 de febrero en el Teatro Canout y contará con la participación de populares creadores de contenido, presentaciones musicales y varios invitados sorpresa.