No necesitas ser un experto nadador para poder vivir la experiencia de surfear en Lima. Basta con que tengas algunos conocimientos básicos, una guía y la suficiente motivación para atreverte a dar lo mejor de ti y aprender a montar las mejores olas del litoral. Para aclarar todas tus dudas sobre este deporte, conversamos con algunas de las escuelas de surf que podrás encontrar en Lima.

Para Franco Portocarrero, director de Total Surf Academy (TSA), la motivación y las ganas de salir de la rutina para conectar con la naturaleza son las principales razones por las que muchos se animan a hacer del surf su pasatiempo favorito. “ El contacto con el mar, la naturaleza marina, te da una paz y tranquilidad . En una Lima tan caótica como en la que estamos, ayuda mucho a relajarse. Nos han dicho que empezar su día en el mar les da una felicidad increíble, ayuda a liberar endorfinas, la hormona de la felicidad”, afirma.

Similar a lo que cuenta Juan José Corzo, campeón nacional de surf y director de Corzo Surf, quien desde hace más de 10 años busca transmitir su amor por el mar y su experiencia a través de la enseñanza del deporte y otras actividades complementarias como coaching, surf trips y surf skate. Aprender a surfear trae diversos beneficios tanto a nivel físico como psicológico y espiritual . “Te mantiene en forma, incrementa tu capacidad de resistencia y mejora la respiración. A la vez, estrecha tu conexión con la naturaleza marina, te desconecta de las preocupaciones del día a día, te ayuda a vencer tus miedos y te trae felicidad”, según el director de Corzo Surf.

Esta fuerte pasión por el surf también la comparte Kurt Sainz, surfista y director de Kamea Surf, una escuela que empezó como emprendimiento y hoy se alza como una comunidad para amantes del surf que transciende las fronteras del lenguaje y la edad . “Nos reunimos, damos clases, hacemos coaching. Nos mueve el amor y la pasión por el deporte. Incluso nos hemos vuelto amigos con algunos de los alumnos”, explica, pues Kamea Surf es la escuela favorita de los turistas gracias a sus instructores bilingües.

Lo que debes saber antes de surfear

Muchas veces quienes se animan a practicar surf se rinden a medio camino por temor a no estar calificados para enfrentarse a las olas limeñas. ¿Necesito ser un nadador profesional? De hecho, no es un requisito para tomar las clases. Según el director de TSA, no es obligatorio ser un experto en el mar para empezar a practicarlo. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que el mar es impredecible y se recomienda ser precavido y cuidadoso a la hora de sumergirse en sus olas. Por eso, las escuelas de surf cuentan con un equipo de expertos que te guiarán durante tu viaje de aprendizaje y te asistirán ante cualquier situación inesperada. Los instructores de TSA, Corzo Surf y Kamea Surf están certificados por la Marina de Guerra del Perú y la FENTA (Federación Nacional de Tabla).

¿Qué se usa para surfear?

Como parte del servicio de clases, las escuelas te brindan todo el equipo necesario para emprender tu aventura en el surf. Ellos te brindarán el wetsuit (traje de neopreno que regula la temperatura corporal para adentrarse en el agua), la tabla (surfboards) y la lycra. Tú solo necesitas llevar ropa de baño y toalla.

Así es una clase de surf

Existen 2 tipos de clases: grupales e individuales . La primera es perfecta para aprender y motivarse en equipo con compañeros que estén en tu mismo nivel. Está compuesta por un aproximado de 2 a 3 personas, dependiendo del instructor y la escuela. La segunda es ideal para quienes requieren de mayor asistencia. Si le tienes miedo al mar, tuviste una experiencia traumática (por ejemplo, ahogamiento) o quieres mejorar algunas habilidades motoras o blandas que necesitan especial refuerzo; las clases personalizadas son perfectas para ti. Si requieres asistencia in situ, incluso puedes optar por el tándem (junto al instructor sobre la misma tabla).

Tú mismo puedes escoger la modalidad que mejor se adecúe a tus necesidades, pues de todas formas la enseñanza será de acuerdo a tu nivel. En TSA, la metodología se basa en una evaluación previa para ubicarte en uno de los 4 niveles: principiante, pre intermedio, intermedio y avanzado . La evaluación es constante para motivarte a seguir creciendo. Incluso cuentan con pequeñas ceremonias sobre tabla donde se asignan cinturones/lycras por color según el nivel alcanzado. En Corzo Surf, la metodología es semi personalizada (independientemente de la modalidad) y se distribuye a los alumnos según edad y niveles de habilidad (principiante a avanzado). Y en Kamea Surf, además de la división por niveles, apuestan por el enfoque wellness con el fin de convertir al surf en una experiencia inolvidable.

Así, todos se ciñen a una estructura base: cada clase dura una hora y media (90 minutos) . La primera media hora es de calentamiento, teoría e inducción al deporte; mientras que la hora restante es full práctica en el mar con la guía del instructor asignado. Además, varias escuelas ofrecen sesiones grabadas para que el alumno pueda inmortalizar el recuerdo y monitorear su desempeño sobre las olas.

Sobre la accesibilidad a las playas en Barranco

En diciembre del año pasado, la municipalidad de Barranco declaró zona intangible las playas Las Sombrillas y Los Yuyos, prohibiendo las actividades recreativas y deportivas en ella. Esto afectó directamente el desarrollo de las escuelas de surf que operaban en la playa Los Yuyos. Semanas después, la asociación de escuelas de surf a la que pertenece Juan José Corzo, director de Corzo Surf, conversó con la alcaldesa de Barranco para esclarecer la situación y encontrar una solución que beneficie a ambas partes. En el transcurso de los últimos días, la asociación logró recuperar el permiso para operar en dicha playa. “Hemos tenido reuniones con la alcaldesa. Ya nos ha dado luz verde para poder trabajar, a la asociación al menos ”, reveló.

Así, se espera que la regularización del permiso para que las escuelas de surf puedan practicar el deporte en la playa mencionada se vaya dando en el transcurso de estas semanas, según cuenta. “Me parece bien que pongan reglas y ordenen, pero también se debe dar mejor información sobre qué hacen los surfistas, las escuelas, ahí. No estamos adueñándonos de la playa. Fomentamos el deporte, cuidamos la playa”, reveló el director de Corzo Surf, escuela que a su vez lleva un tiempo organizando sesiones periódicas de limpieza de playa.