Siempre me he preguntado cómo un lugar tan extraordinariamente creativo, disruptivo como lo es Barcelona fue construido con un diseño ordenado al milímetro. Si alguna vez han visto una foto de la ciudad tomada desde la altura —inmenso placer para quienes posemos el TOC de la simetría— seguramente habrán notado que cada manzana posee exactamente el mismo tamaño y distribución, al menos en una buena parte de la capital catalana. Esto se debe al plan Cerdá, un proyecto que se creó en 1860 con base en una estructura en cuadrícula. No hay ningún otro sitio en el mundo así.

Barcelona, por supuesto, es un destino que nunca deja de sorprender. Por un lado, están las certezas que proporcionan aquellos espacios que se mantienen igual de vibrantes con el paso de los años, no importa cuándo sea que se regrese. Está la elegancia inigualable del Paseo de Gracia, con todas sus tiendas de lujo (desde Prada o Dior, hasta Tiffany & Co.) y edificios icónicos, como La Pedrera y la Casa Batlló, repletos de turistas todos los días. El impresionante barrio gótico, muy cerca al centro de la ciudad, es el núcleo histórico más antiguo de Barcelona. / josanmu Ambos son obra del arquitecto Antoni Gaudí, padre del modernismo catalán y gran responsable de haber dotado a esta ciudad de buena parte de su esencia y encanto. Gaudí también dejó su huella en otros lugares de Barcelona —igual de visitados y celebrados— como el impresionante Park Güell y el magnífico templo de la Sagrada Familia, cuya construcción espera terminarse en 2026, después de 144 años de obras. Para conocer todos estos lugares hay que comprar entradas por la web de cada sitio, y así asegurar el día y la hora de la visita (sobre todo si se viaja con una agenda apretada). Suele haber algunas ofertas en días determinados, pero para que se hagan una idea, la entrada a la Sagrada Familia hoy cuesta unos 25 euros por cada adulto. La famosa casa Milà. (mejor conocida como la pedrera) fue construida por Gaudí entre 1906 y 1910. Entrar cuesta unos 24 euros. Caminar por Barcelona es bastante recomendable —siempre atentos a los 'pickpockets' o carteristas, que abundan en el centro— y muchas rutas están conectadas. Desde Las Ramblas (paseo lleno de arte que atraviesa el centro y empieza en el puerto de la ciudad) hasta la Plaza Catalunya, siguiendo hacia Paseo de Gracia. En el medio están dos lugares que ningún visitante puede perderse: el Barrio Gótico (lo que vendría a ser la Ciudad Vieja de Barcelona, con algunas construcciones que datan del siglo XIII) y el Born, un barrio de calles estrechas y mucha movida nocturna, además de tiendas de diseño y museos. 'Bon profit' El catalán —idioma oficial de la comunidad autónoma de Catalunya— suele ser fácil de entender, y muchas personas no tienen problema en responder en castellano ante alguna pregunta. La cocina tradicional de esta región —muy presente sobre todo en los menús diarios— es la fuente de inspiración y el punto de partida para muchos restaurantes de alta cocina, que en esta ciudad abundan.

Barcelona es un destino gastronómico impresionante. en la foto, un pulpo thai servido en la mesa del restaurante disfrutar, actual número 2 del mundo en la lista 50 best. / Francesc Guillamet Ferran Es muy raro comer mal en Barcelona, salvo que se haga quizá en algún lugar del centro más enfocado a los extranjeros. Si bien el mercado de la Boquería es un atractivo turístico, no lo recomiendo para almorzar: suele estar repleto, a veces es incómodo comer (las palomas entran y salen) y en general la experiencia se ha vuelto algo desordenada. Es mil veces más rico caminar por un barrio típico de la ciudad —como el barrio de Gracia— y dejarse perder entre los pequeños restaurantes de la zona. Mejor manera de conocer una ciudad no hay. // Además… Los tips ¿Cómo llegar? Hace algunos años hubo un vuelo directo a Barcelona, pero actualmente esa ruta solo se encuentra con escalas. Las más frecuentes son Madrid, París o Ámsterdam, según la aerolínea elegida. ¿Dónde comer? La ciudad maneja precios bastante asequibles en comparación con ciudades como París o Londres. Es habitual encontrar tapas por 4 o 5 euros (incluso en restaurantes ubicados en zonas turísticas) y muchos menús del día, una opción bastante frecuente allá. Suelen incluir entrada, fondo, postre, pan y bebida (vino), por unos 12 a 18 euros. Punto a favor Sin duda, el clima. En Barcelona no nieva, y los inviernos son suaves, con medias de 9º a 12º. El mes más caluroso del año, alcanza los 30º.