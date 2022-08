El significado de huarique es un lugar escondido donde la comida es de buena sazón, precio justo y servicio amigable. En el Perú hay diversos distritos y provincias que tienen rincones como estos que están listos para recibir a todos los comensales. Miguel Lozano y Francisco Flores se encargan de recorrer diversos lugares y facilitarles la búsqueda a sus seguidores recomendando las mejores opciones de restaurantes en Wariqueando, espacio en las redes sociales donde cuentan con más de 200.000 seguidores.

Al ver sus redes sociales provoca salir de casa y visitar los restaurantes que recomiendan. En sus perfiles de Instagram, Facebook, YouTube y TikTok hay un desfile de platos como el arroz chaufa, anticuchos, hamburguesas, arroz con mariscos, ceviche, entre otros más. Hasta el momento, el dúo ha visitado Cajamarca, Ica, Ayacucho, Huánuco y otros lugares del Perú en búsqueda de los mejores rincones gastronómicos y pretenden ampliar su recorrido por otros países muy pronto.

Los amigos Miguel Lozano y Francisco Flores le brindan a sus seguidores los restaurantes más escondidos en diversos distritos de Lima y provincias en Wariqueando. Foto: archivo personal

Todo empezó con un buen ceviche

Miguel es odontólogo y Francisco ingeniero y aunque son carreras distintas, los une el buen comer y el deseo de conocer emprendimientos que apuesten por una buena experiencia gastronómica. Su camino como creadores de contenido en redes sociales comenzó cuando leyeron una nota de este diario sobre los mejores restaurantes de cevicherías en Lima. No lo dudaron ni un segundo y decidieron recorrer cada uno de ellos. “Justamente en el diario El Comercio salió una nota sobre los mejores mercados donde ir a comer ceviche. Fuimos a uno en Surquillo y nuestra foto la subimos a Facebook. Mis amigos y familiares nos comenzaron a hacer preguntas básicas del lugar. Entonces, le pregunté a Pancho qué le parecía si creamos un blog y recomendamos a las personas lugares que visitamos”, cuenta Miguel sobre el inicio de su camino en redes sociales.

En el 2017 se creó Wariqueando en Facebook como un espacio para brindar datos de los restaurantes más escondidos en el Perú. Al inicio, ambos tímidos, sin experiencia y sin un guión preparado decidieron hacer su primer video en el mercado de Jorge Chávez en Surco. “Fuimos en busca de una señora que vende comida de la selva. Hicimos ese video por primera vez y aún está en YouTube como recuerdo, porque, lo aceptamos, no fue tan bueno. No éramos ni comunicadores y no sabíamos nada de audiovisual, así que tuvimos que esforzarnos el doble”, relata Francisco, quien cuenta que luego tomaron clases de oratoria para potenciar el contenido.

Antes de dedicarse a tiempo completo a generar contenido para Wariqueando, ambos tenían trabajos de oficina de lunes a sábado y era en las salidas que visitaban restaurantes en Lima. Ello tomó de bastante tiempo y dinero, pero continuaron con este proyecto que a la fecha cuenta con cinco años. “Al inicio no éramos tan organizados pedíamos muchos platos y la cuenta salía muy elevada. Poco a poco hemos ido aprendiendo y organizándonos; luego, pedíamos solo una entrada o el plato mas emblemático del lugar. Además, nos sobregirábamos un poco porque aparte de los pasajes, llegábamos muy tarde a nuestras casas y al día siguiente nuevamente teníamos que levantarnos temprano para ir a nuestros trabajos”, relatan.

Dos años después, PromPerú los invitó a la feria gastronómica “Perú mucho gusto” en Tumbes. “Nosotros comenzamos en Facebook, luego utilizamos Instagram y cuando teníamos solo 2 mil seguidores nos llamó PromPerú para hacernos la invitación. La lista de personas que iban con nosotros eran creadores de contenido con un montón de seguidores que nos triplicaban y tenían bastante tiempo. Cuando nos invitaron dijimos: ‘estamos haciendo las cosas bien’”.

No fue la primera vez que PromPerú se comunicó con ellos, pues al regreso del viaje les hicieron una invitación solo a ellos para hacer cobertura a otras actividades. A partir de ello, abrieron una tienda virtual de regalos personalizados y dos emprendimientos más que los ayudó a sustentar sus gastos para tomar la decisión de renunciar a sus trabajos estables y dedicarse a Wariqueando a tiempo completo.

Metas por cumplir

Wariqueando cuenta con un gran número de seguidores; por ejemplo, en TikTok están próximos a llegar a medio millón, en Instagram tienen más de 200.000, en Facebook más de 100.000 y en YouTube 35.000. Miguel y Francisco saben que tienen una gran responsabilidad con el contenido que generan. En cada uno de sus videos transmiten a sus miles de seguidores que el Perú es un país rico en gastronomía y que ningún distrito o departamento tiene por qué envidiar a otro, pues cada uno tiene su sello.

Hace algunos años, un odontólogo y un ingeniero buscaban cumplir metas relacionadas a sus carreras; ahora, tienen como metas a largo plazo mejorar en el contenido que brindan en sus diversas plataformas, abrir un restaurante, viajar fuera del país o crear un App que le facilite a sus seguidores la búsqueda de restaurantes y que puedan calificar su experiencia.

