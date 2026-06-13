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Metlife Stadium, la sede del debut de Brasil

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El Comercio desde el MetLife Stadium, la sede del debut de Brasil

Desde New Jersey, nuestra corresponsal Fernanda Huapaya nos cuenta datos que no te puedes perder del MetLife Stadium, donde se jugará el encuentro entre Brasil y Marruecos.

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