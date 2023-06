2 / 6

It Ends With Us (Romper el Círculo): Una adaptación del bestseller homónimo de la aclamada Colleen Hoover que será protagonizada nada menos que por Blake Lively. La novela se centra en el triángulo amoroso entre una particular florista, Lily (Blake), su aparentemente perfecto novio, el neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni, quien también dirige) y su amor de la escuela, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar). Según el argumento oficial, aunque Lily parezca estar viviendo un romance de fantasía con Ryle, se descubrirá que las cosas no siempre son lo que aparentan. En mayo del 2023 iniciaron las grabaciones, pero la película aún no tiene fecha de estreno. Se espera que llegue a pantallas el 2024. (Foto: IG @itendswithusitaly)