LinkedIn Top Voice es un premio a la constancia y a la calidad que esta plataforma da a ciertos creadores que comparten contenido que apoya, inspira y ayuda a los demás. Gabriela Denegri es una de las integrantes de la primera lista de #TopVoicesNextGen Latam 2022, conformada por tan solo 10 jóvenes profesionales que producen contenido fresco, relevante y útil para su comunidad. Conversamos con la representante del Perú para LinkedIn y nos contó un poco más de su propósito enfocado en el conocimiento y su pasión por el emprendimiento.

La red social LinkedIn reconoce a una peruana por su contenido digital

“A mí específicamente me dieron el reconocimiento Top Voice 2022 Latinoamérica para la próxima generación. Actualmente acabo de cumplir 26 años así que para LinkedIn soy como nueva generación”, cuenta entre risas Gabriela.

Foto: Gabriela Denegri

La peruana -comunicadora corporativa de profesión y especialista en contenido digital- admite sentirse feliz de ser reconocida por una plataforma tan prestigiosa. Ella se encuentra en este negocio hace tres años y a pesar que veía este reconocimiento como un logro lejano, reconoce que los expertos de LinkedIn han valorado muchísimo su nivel de engagement y el hecho de haber formado una comunidad real y que su perfil cuente con verdaderas interacciones.

“Yo tengo 3 pilares de expertise. El primero tiene que ver reputación digital, en segundo lugar hablo sobre emprendimiento y mi tercera área de enfoque también está en la vida profesional” , cuenta. Sobre esto último, Gabriela abarca temas como salud mental, proactividad y círculo social. “Trato de dar un tipo de contenido 360, ya que no podemos olvidar que LinkedIn sigue siendo una red social y por eso busco darle una pizca de humanidad a la plataforma”, comenta.

Gabriela Denegri actualmente es parte del grupo de creadores de LinkedIn. Ella recibe noticias exclusivas, prueban con ella algunas nuevas funciones de la plataforma y está en constante contacto con la plataforma especializada en negocios y empleabilidad. “Estoy en ese círculo cercano de LinkedIn, incluso tenemos un grupo con los otros Top Voice 2022 Latinoamérica y sí puedo gozar de ciertos beneficios gracias al reconocimiento que recibí” , afirma.

La importancia de la reputación digital profesional

El sueño de Gabriela estaba claro. Ella quería ayudar a más personas a potenciar su marca y su reputación como profesionales. Fue así que fue buscando su camino de forma independiente. Primero, presentando su proyecto a amigos, familiares, mentores e incluso compañeros de su ex trabajo corporativo. Más adelante, con el respaldo de una persona que creyó en su idea de negocio, se lanzó por completo al mundo del emprendimiento. “Como emprendedor, lo que tienes que hacer es buscar respuestas y lo mejor que puedes hacer es apoyarte del ecosistema. Tal vez conversar con una persona que ya ha avanzado en la carrera de emprendimiento te puede dar luces en tu camino”, recomienda Denegri.

“Cuando yo comienzo a hablar de LinkedIn, no era completamente experta en el tema pero me dispuse a apuntarme en todos los webinars, estudiar la teoría, ver detenidamente como funcionaba la plataforma y perfeccionar la metodología para poder ayudar a los profesionales a colocar su conocimiento de la mejor manera. De forma visible y que realmente tenga alcance”, explica.

Como fundadora y Gerente Comercial de Brandtech Perú, consultora de Reputación Digital para profesionales, Gabriela y su equipo ofrecen servicios de acompañamiento a profesionales y empresas para ayudarlos a compartir su expertise y conocimientos. Básicamente, buscan construir un mundo donde los profesionales generen un impacto positivo con su conocimiento, experiencias e ideas para así inspirar a otros.

Una guía básica para potenciar la presencia digital de emprendedoras

1. La digitalización es una realidad: La era digital sin duda ha llegado para quedarse y debemos abrazarla. De acuerdo a la especilista en temas digitales y emprendimiento, aprovechar todo lo que está en nuestro favor es clave. “LinkedIn y TikTok son las únicas redes sociales con algoritmos orgánicos, esto significa que no debes poner ninguna pauta ni invertir dinero en darle visibilidad a tu contenido. Más bien, a través de su algoritmo de anillos puedes llegar a muchísima gente sin realizar ningún tipo de inversión monetaria”, precisa Gabriela Denegri.

2. Define tus mensajes: Como emprendedora y como emprendimiento, no puedes comunicar algo que no sabes. “Si tu no sabes quien eres ni que es lo que quieres comunicar, tu mismo te estás haciendo más difícil el camino. Por eso, definir muy bien nuestro mensaje es esencial para mantenernos coherentes con lo que decimos y hacemos como emprendedores”.

3. Publica contenido de manera constante: Las redes sociales son un lugar muy ingrato. “Tú puedes publicar posts durante un mes seguido pero si luego desapareces, la gente simplemente se olvida de ti”, cuenta Gabriela. Por ello, es necesario dosificar bien la aparición y presencia digital. La peruana recomienda entre dos a tres publicaciones a la semana, que es lo mínimo e indispensable por lo menos en la plataforma LinkedIn.

4. Identificar y comprender a tu comunidad: No se trata de publicar contenido simplemente por publicar. La evaluación del performance de tus publicaciones, saber que es lo que más le gusta a tu audiencia y que no le gusta, para así poder ir conociéndola y de esta manera conectar con ellos. Al final del día, una comunidad se debe a los seguidores, a la gente que la conforma. De acuerdo a la reconocida Top Voice 2022 Latinoamérica, no podemos hacer caso omiso e ignorar lo que piensa nuestra comunidad porque en realidad es por ellos que tú estás publicando el contenido que publicas.

5. Planificar y accionar: Si no tienes un plan, vas a apuntar a muchos objetivos pero no podrás concentrar tus esfuerzos para realmente obtener lo que necesitas. Hacer un plan y realmente ejecutarlo es una muestra de la constancia que como emprendedor es esencial. La ejecución, finalmente, es la clave para llegar al destino de reconocimiento, de comunidad y de reputación.