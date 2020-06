Corría el año 1995 y una Alanis Morissette de 21 años irrumpía en el panorama musical con peculiar voz y potentes canciones. ‘Ironic’, ‘You Oughta Know’ y ‘Hand in My Pocket’ se convirtieron en una suerte de trinidad de canciones más escuchadas de la época, todas bajo el paraguas de lo que sería el álbum más premiado de la canadiense ‘Jagged Little Pill’, que alcanzó cinco Grammys incluyendo el importante álbum del año.

Sin embargo – y como prueba está la trayectoria de muchos artistas – un inicio así de arrollador puede acarrear consecuencias negativas. Mientras que todos veían la sonrisa de Morissette en escenarios, aplaudían su voz y coreaban sus canciones a pulmón, ignoraban el hecho de que tras bambalinas ella solo se sumergía en un triunfo abrumador.

Más de una década después, la cantante confesaría que el inicio de su carrera fue para ella “una profunda violación” (The Guardian, 2012), y que sentía que “aunque intentaba poner barreras y decir ‘no’, la gente se colaba en su vida”, en su habitación de hotel, tirando su pelo en ocasiones y rebuscando entre su equipaje también.

Estas vivencias terminaron en un diagnóstico de estrés post traumático que se cruzó en medio de la cúspide de la fama de Morisette, produciendo un cóctel de emociones que por momentos no supo cómo enfrentar. A ello, se sumó además el regreso de enfermedades como la anorexia y bulimia (que había sufrido cuando tenía 16 años), luego de que su primera discográfica le dijera que estaba cogiendo unos kilos demás: "En Europa es algo más suave, pero en Estados Unidos es muy duro. En los Ángeles, donde vivo, todo gira alrededor de estar perfecta. La belleza ahora se define por los huesos que sobresalen de tu escote. Que ese sea el estándar para las mujeres es realmente peligroso”, comentó en el 2016 al diario The Guardian.

Ya en el año 1998, meses antes de la publicación de su segundo álbum, la intérprete decidió tomar una pausa definitiva. Tomó sus cosas, se despidió del bullicio de la ciudad y se internó en un retiro espiritual en la India.

Fue ahí que empezó a tomar forma “Thank U”, himno en el cual la cantante agradece la fragilidad de su ser, el terror que por momentos vivió y las consecuencias que trajo a su vida. Aunque la popularidad de este segundo disco –“Supposed Former Infatuation” – no logró alcanzar a la de su debut (Morissette pasó de vender 33 millones de discos a solo 10 millones de copias), millones alrededor del mundo abrazaron esta nueva contraparte de la canadiense, quien parecía despojarse del grunge de sus primeras canciones para abordar letras más profundas.

En el retiro de India (país al que también agradece en la canción), Morissette también descubrió las bondades de la meditación y el yoga, sosteniendo este mismo filo espiritual en sus siguientes canciones, como ‘Unsent’, que contrasta fuertemente con ‘You Oughta Know’, ya que en este (que pertenece a su primer disco) enfrenta al amor con molestia, mientras que en ‘Unsent’ acepta el mantra “mientras más vives, más aprendes”, centrándose más en el self love.

Si bien el tumulto de la fama significó también la etapa más popular en la carrera de Morissette, la cantante ha confesado en más de una oportunidad que no se arrepiente de haber hecho frente a sus males – depresión, estrés y anorexia – a pesar de que escribir con el alma no hubiera significado particularmente acumular premios o alcanzar un récord de ventas. Después de todo, según “Thank U”, el silencio es también poderoso.

