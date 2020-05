Kylie Minogue es considerada por muchos como la verdadera “Princesa del Pop”, ya que cuenta con una carrera de más de 40 años en la que ha demostrado su versatilidad y talento como compositora. Sin embargo, algunos no saben que la intérprete australiana inició en el mundo del espectáculo en 1979 cuando trabajaba como actriz en la serie “Neighbours”, y gracias a que grabó el tema principal del programa, ganó mayor popularidad.

Aunque no fue hasta finales de la década de los ochenta que comenzó con una exitosa carrera discográfica pop, lo que le permitió que su fama creciera como la espuma en su natal Australia, convirtiéndola en una de las artistas más revolucionarias de la época. Por tal motivo, no podemos olvidar uno de los momentos claves en su carrera, el cual fue en 1997 cuando lanzó su sexto álbum “Impossible Princess”, puesto que participó por primera vez como compositora de todos los temas.

Con el inicio de una nueva década, Minogue se unió al sello discográfico brintánico, Parlophone Records Ltd y lanzó “Fever”, el cual es considerado como uno de sus mayores éxitos, y el que la convirtió en una estrella internacional, logrando llegar a las posiciones más altas de las más importantes listas de popularidad con el sencillo “Can’t Get You Out Of My Head”. Definitivamente, este tema llamó la atención de toda una generación, gracias a una mezcla de géneros que de hecho sería una base para el futuro del pop por el resto de esa década.

Otros de sus mejores momentos son también en el cine y la televisión. En 2001 se unió al elenco de “Moulin Rouge!”, así también como en el 2007 participó en un episodio especial de Navidad de “Doctor Who”, en el que interpreta a una camarera de una nave espacial que tiene una historia similar a la del Titanic, siendo el episodio más visto en la historia de la serie.

En mayo de 2005, un cáncer de mama obligó a la cantante a postergar su gira internacional “Showgirl” y sus planes de convertirse en madre, declaró su por entonces compañero sentimental, el actor francés Oliver Martínez, a la revista “New Idea”.

No caben dudas de que Kylie Minogue es una de las artistas más talentosas de las últimas cuatro décadas, además, ha sido reconocida por las distintas organizaciones, logrando un Grammy, tres BRIT Awards, diecisiete ARIA Music Awards, y más, siendo la tercer artista mejor vendida del Reino Unido con más de 10.1 miles de millones de álbumes.

Cabe señalar que, es catalogada como “la madre de la reinvención” porque cada disco cambia de imagen o revoluciona su sonido sin mantener una sola esencia, lo cual le ha permitido tener una independencia como pocos artistas tienen. Como es el caso de “Golden”, su disco del 2018 con el cual incursionó en el country, y entre los sencillos que más destacaron estuvo “Dancing”, un homenaje a disfrutar de la vida antes del día de nuestra muerte, a la par que también habla sobre el envejecimiento, ya que durante los últimos años ha tenido que lidiar con las críticas de los detractores por su apariencia física.

A raíz de su cumpleaños, la actriz ha confirmado en una entrevista con la revista GQ que su próximo álbum, el decimoquinto de su carrera, llevará el título de “Kylie”, como su disco debut de 1988. De hecho, esta sería la tercera vez que un trabajo de la cantante lleva su nombre, ya que en 1994 fue denominado “Kylie Minogue”.

Durante la charla, la cantante explicó que está trabajando en un nuevo álbum de “música disco madura” porque “también la gente adulta necesita divertirse”. Asimismo, refiere que el confinamiento le ha motivado a componer canciones “escapistas”, y para la artista la música disco es fundamental, así como el sonido del pop de los primeros años 2000, el mismo que está protagonizando actualmente un “revival” en las listas de éxitos gracias a artistas como Dua Lipa, Lady Gaga o Doja Cat. La intérprete asegura estar explorando estos sonidos en su nuevo álbum.

Por otro lado, la cantante ha querido seguir los pasos de algunas celebridades que han apostado por sus propias bebidas. Para celebrar su quincuagésimo segundo cumpleaños la artista lanzó su propia marca de vinos.

“Tengo una gran pasión por el rosado y me han encantado trabajar durante los últimos dos años en el desarrollo de “Kylie Minogue Wines”, ya que he tenido la oportunidad de colaborar con el brillante equipo de Benchmark Drinks, y hemos creado un Rosé del que estoy realmente enamorada, es fresco ligero y el rosa perfecto”, reveló.

El nuevo Rosé es una elegante mezcla hecha a medida de uvas Carignan y Cabernet Sauvignon procedentes de la soleada costa del sur de Francia, una región conocida por su innovadora viticultura. De mismo moda, la botella curva de cuello largo presenta una etiqueta grabada con la firma del hitmarket “Can’t Get You Out Of My Head” y está terminada con una cápsula nacarada a medida.

